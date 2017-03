Kolstad viser storform før sluttspillet – slo Fyllingen på bortebane

Saken oppdateres.

Fyllingen – Kolstad 29–31 (12–14)

Kolstad møtte Fyllingen til årets siste seriekamp i Bergen. Kampen hadde lite å si for begge lag, noe man kunne se på intensiteten i starten. Dette til tross for at lagene fulgte hverandre tett gjennom hele første omgang.

Keepernes omgang

Lagene fulgte hverandre tett gjennom hele første omgang, noe dårlig forsvarsarbeid i store deler av første omgang skal ha sin del av æren/skylden for. Alt etter hvordan man ser på det.

Etter halvspilt første omgang hadde vi allerede fått 15 mål fra lagene, og stillingen viste 7–8 til Kolstad. Mishels Liaba og Håkon Følstad sto for over halvparten av målene til trønderne opp til det punktet.

I løpet av de siste 15 minuttene av første omgang tok forsvarsspillet til begge lag seg noe opp, selv om keeperne skal ha mye æren for at det ble scoret færre mål. Spesielt Patrick Bols i Kolstad-målet sto en svært god førsteomgang, og var hovedgrunnen til at Kolstad kunne gå til pause med en tomålsledelse.

Ronald Putans tre mål, og forsvarsjobben til Lasse Balstad og Petur Palsson også ha sin fortjente skryt for det som var en god Kolstad-omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 12–14 til gjestene.

Islandsk storspill

Andre omgang hadde mye av den samme starten som første omgang hadde. Hver gang Kolstad scoret, så scoret også Fyllingen.

Ti minutter ut i andre omgang hadde uansett Kolstad fått en liten luke på tre mål. Petur Palsson dominerte fullstendig på strek i starten av andre omgang, og scoret fire av sine til da seks mål i et tidsrom på seks minutter.

– Palsson leker utpå her nå. Han er god nå, kom det fra kommentatoren på handballtv.com.

Ronald Putans og Mishels Liaba imponerte også med henholdsvis fem og fire mål, men det var liten tvil om at dette var islendingens kamp. Ikke bare dominerte han på strek i angrep, Palsson sto også godt i forsvar.

Dramatisk avslutning

Da Stian Gomo Nilsen tok timeout med kun ti minutter igjen, ledet Kolstad med hele fire mål, og hadde på det tidspunktet scoret 27 mål. Liten tvil om at Kolstads formkurve før sluttspillet var på vei oppover.

Det ble en dramatisk slutt i Bergen. Med kun fire minutter igjen av kampen ledet Kolstad med fire mål, men idet klokken slo 59 minutter, sto det 29–30 til Kolstad. Da tok Stian Gomo Nilsen timeout for å legge en plan slik at Kolstad kunne dra hjem med både to poeng og masse selvtillit. Hvem andre en kampens storspiller Patur Palsson skulle ballen til?

Islendingen fikk ballen, vendte seg mot mål, og ble brøytet i bakken slik at Kolstad fikk straffe. Den satte Truls Fjeseth sikkert i mål til 29–31, noe som også ble sluttresultatet i Bergen.