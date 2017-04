Kolstads sesong over etter tap på hjemmebane

Saken oppdateres.

TRONDHEIM: Drømmen om sluttspillfinale ble knust etter 24–29-tap i Trondheim Spektrum lørdag ettermiddag.

Semifinalekampen startet bra for Kolstad, som måtte ta igjen ett mål fra første kamp som Elverum vant 27-26. Kolstad møtte Haslum i kvartfinalen i sluttspillet, mens Elverum slo ut Drammen.

Det første som skjedde i Trondheim Spektrum var at Kolstad-keeper Patrick Bols reddet straffekast. Truls Moe Fjeseth satte inn kampens første mål for Kolstad.

Kolstad beholdt ledelsen i fem minutter, men fra da av tok Elverum kommandoen. Etter halvspilt første omgang var stillingen 5-7 etter redusering fra Fjeseth, som sto for fire scoringer i første omgang.

Utlignet før pause

Etter 22 minutters spill, på stillingen 6-9, valgte Kolstad-trener Stian Gomo å ta time-out. Det hjalp. Tre kjappe scoringer av Mishels Liaba, Lasse Balstad og Truls Moe Fjeseth sørget før 9-9 og utligning fem minutter før pause.

Elverum gikk til pause med ettmålsledelse 10-11. Godt keeperspill fra Patrick Bols var avgjørende for at Kolstad hang med den første halvtimen, hvor det tidvis var småampert på parketten.

Sammenlignet med starten av førsteomgangen rant målene inn rett etter pause. Bare fem minutter ut i omgangen var stillingen 14–16 til Elverum. Petur Palsson hadde satt inn tre scoringer for Kolstad i denne perioden.

Elverum var i føringen helt frem til i det 41. minutt. Da utlignet Kim André Rinnan til 19–19.

Kom aldri nærmere

Kolstad maktet aldri å komme nærmere enn det. Da halve andre omgang var spilt, hadde Elverum skaffet seg en tremålseledelse. På stillingen 19–22 tok Gomo time-out.

Denne gang hadde det ikke samme effekt som før pause. Elverum dro sakte, men sikkert ifra. Ti minutter før slutt var stillingen 20–24. Fem minutter senere var dette økt til 21–27.

Til slutt ble resultatet 24–29. Dermed er Elverum klar for sluttspillfinalen etter to seire over Kolstad. Sesongen er dermed over for trønderne.