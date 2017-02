Kroatisk høyreback til Kolstad: - Hørt at Trondheim er vakkert

Saken oppdateres.

Josip Pažin har signert for Kolstad Håndball fra og med 1. juli. Kroaten, som har signert for to år, kommer fra ungarske Curgo KK, og er en venstrehendt høyreback.

Vil være et forbilde

– Jeg gleder meg veldig til å komme til Trondheim i sommer. Den ungarske serien avsluttes da, og da tar jeg med familien min rett til Norge, forteller Pažin.

Kroaten, som har rukket å fylle 32 år, sier at han har hørt mye om Kolstad fra keeperen Goran Rajkovic som spilte i Kolstad fra 2014 til 2016.

– Goran ringte meg på vegne av Kolstad, og spurte om jeg var interessert i å spille for klubben. Da sa jeg ja med en gang. Han fortalte meg at de har et ungt fremadstormende lag, og jeg håper min erfaring kan være med på å utvikle spillerne i klubben.

– Jeg vil være et forbilde for de unge spillerne. Jeg har spilt i mange land, og i Champions League, så jeg har mye erfaring og kunnskap jeg kan bidra med utenfor håndballbanen også.

– Norge spilte VMs vakreste håndball

Høyrebacken måler 198 cm over bakken, og sier at han er like god i angrep som i forsvar.

– Jeg spiller både forsvar og angrep. I forsvar spiller jeg sentralt og tar opp kampen med strekspilleren, mens i angrep er jeg ofte den som skyter fra langt hold. Skuddet er kanskje mitt sterkste kort.

Pažin forteller at han så flere kamper av det norske herrelandslaget i VM, og mener at de spiller den vakreste håndballen i verden.

– Jeg så mye av Norge i VM, og jeg ble virkelig imponert over dem. Spesielt når de slo landet mitt, Kroatia. De løper deg i fillebiter i 60 minutter. Jeg synes Norge spilte den vakreste håndballen i hele VM, skryter Pažin.

Synes Trondheim er vakkert

I tillegg til å ha sett det norske herrelandslaget, har han sett bilder av Norge og Trondheim.

– Jeg har en venn som bor i Trondheim. Han fortalte meg at det er en vakker by, så jeg måtte jo gjøre noen søk selv. Norge og Trondheim ser fantastisk ut.

På spørsmål om Pažin visste at både Sander Sagosen og Christian Berge kommer fra Trondheim, blir han entusiastisk.

– Nei, gjør dem det? Virkelig? Det visste jeg faktisk ikke. Kanskje jeg er så heldig at jeg møter på dem en gang, avslutter den hyggelige kroaten.