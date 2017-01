Lagkameratene roser Norges kantspiller: - Vi kaller ham bare «Banken»

Saken oppdateres.

Japan – Norge 23–38

NANTES (adressa.no): Heller ikke i Norges 38–23-seier over Japan torsdag kveld sviktet Norges høyreving.

Fem forsøk og fem scoringer, og nok en solid prestasjon i forsvarsjobben. Det gjør at 100 % Sport belønner ham med en åtter på børsen i den siste gruppespillkampen i VM i Frankrike.

– Vi kaller ham bare «Banken», vi, sier Sander Sagosen om rogalendingen.

– Han er en sikker og fantastisk spiller, og kommer til å bli blant en av verdens beste høyrekanter, sier Norges playmaker.

– Det er et fint navn, det. Jeg skal prøve å leve opp til det videre også, svarer Bjørnsen med et smil.

Han står med 27 scoringer på 34 forsøk, og er Norges toppscorer hittil i mesterskapet.

– Jeg har sett Bjørnsen bomme på trening, men han bommer nesten ikke i kamp. Det er en ekstremt god egenskap han har. Vi blir nesten litt glade når vi ser ham bomme dagen før kamp på trening, sier Bjarte Myrhol og ler.

For da vet de at formen er der den skal være.

– Dæven, det er lenge siden

Landslagssjef Christian Berge er full av lovord for 27-åringen, som er den eneste høyrekanten i den norske VM-troppen.

– Når så du ham spille en dårlig kamp sist?

– Dæven, det er lenge siden jeg har sett. I hvert fall i en landskamp. Det er ordentlig lenge siden, og jeg klarer ikke tenke på en kamp han har vært dårlig i, sier Berge.

Én ting er de offensive egenskapene, men Bjørnsen er også en svært dyktig forsvarsspiller. Han fremprovoserer brøyt ofte og er god på å snappe ballen selv. Det gjør ham tilnærmet komplett.

– Jeg har tatt med én kant. Jeg stoler så pass på ham. Han banker ballen i mål hver gang. Jeg vet ikke om han har så fryktelig mange forskjellige skudd, men han velger den rette varianten til rett tid hver gang. Det er det som er så deilig med ham, sier Berge.

– Kjekt

Selv er Bjørnsen alltid forholdsvis nøktern. Også på spørsmål om han noensinne spiller dårlig.

– Det varierer selvfølgelig, og jeg har ikke akkurat vært feilfri hele mesterskapet. Det er alltid ting som kan bli bedre, sier han.

Men han storkoser seg åpenbart for tiden, og glitrer for et Norge som er klar for åttedelsfinalen mot Makedonia. Den kampen spilles i Albertville lørdag.

– Det er kjekt å spille håndball, og det er det jeg lever for nå. Det er bare kjekt å gå ut på banen og nyte det. Det er ikke hver dag man spiller VM, sier han.