Landslagssjef Berge bekrefter kontakt med tysk storklubb

Saken oppdateres.

PARIS/OSLO: Rapportene om at Christian Berge kan slutte som landslagssjef kom allerede før VM. Berge skal være ønsket i den tyske klubben Flensburg-Handewitt, men har selv vært ordknapp om interessen.

Etter kampen svarte landslagssjefen unnvikende på spørsmålene om fremtiden, og gjentok at han måtte hjem og tenke seg om.

Overfor Adresseavisen bekrefter imidlertid Berge søndag kveld at han har vært i kontakt med klubben.

– Det jeg vet, er at jeg har en av de beste jobbene som finnes. Jeg koser meg hver dag som trener for disse guttene, sier Berge på landslagets sølvbankett.

– Skal det ekstremt mye til for å lokke deg bort?

– Vi får se. Jeg trives vanvittig godt i posisjonen vi har nå.

– Stemmer det at du skal møte Flensburg?

– Nei. Det har jeg ingen avtale om.

– Men du vet om interessen?

– Jeg har hørt om interessen, men ikke noe mer enn det.

– Hvordan har kontakten vært?

– Kontakten har vært veldig liten, for jeg har sagt klart og tydelig fra at nå er det kun VM for meg.

Tidligere har også Norges Håndballforbund bekreftet at den tyske klubben er interessert. Berge har en stor stjerne i Flensburg, siden han også spilte for klubben.

Klubben er blant de mest fremgangsrike i Tyskland, og ble nummer to bak Rhein-Neckar Löwen i 2015/16-sesongen. I inneværende sesong topper de tabellen.

Ektemannen kommer hjem: - Ekstremt godt

Mens Berge og håndballgutta har kjempet seg inn i norske hjerter denne måneden, har kona Turid og deres to barn Erle og Emre savnet familiefaren.

For Turid Berge er det deilig at mesterskapet nå er over, slik at ektemannen kan komme hjem.

– Det er ekstremt godt. Det har gått en måned siden han reiste. Det merkes i hverdagen, sier Turid Berge på banketten.

Christian Berge er takknemlig overfor innsatsen kona har lagt ned de siste ukene.

– Det er tungt. Jeg skjønner at det er veldig tungt å ha hele ansvaret for to barn som trenger den oppfølgingen de skal ha. Jeg gleder meg til å sitte og hjelpe dem med lekser, sier landslagssjefen.

– Har ikke diskutert Flensburg

Kona er i likhet med Christian Berge selv ordknapp når det kommer til Flensburg-skriveriene. Hun antyder at å flytte til Tyskland ennå ikke har vært et tema i familien.

– Vi har faktisk ærlig ikke diskutert noen ting rundt det. Det er alltid morsomt at de største klubbene melder sin interesse. Så får vi ta det deretter, sier Turid Berge.

Hun fortalte videre at feiringen søndag kveld ikke ville bli av det ville slaget. Ekteparet Berge planla å få en bedre middag innabords, før de skulle ta turen hjem til hotellet.