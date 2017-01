Landslagssjefen må bruke øreplugg i møte med pressen

Saken oppdateres.

NANTES (adressa.no): Helt siden han ble angrepet av lymfekreft I 2004 og 2005, har landslagssjefen slitt med en skade i øret – en plage som gir ham øresus.

Under fjorårets EM i Polen stilte Berge på kampene med en spesiallaget øreplugg konstruert av konen Turid, som er audiograf.

Det kom godt med ettersom det tidvis var et voldsomt leven fra tribunene, ikke minst da Norge møtte vertsnasjonen med mer enn 15000 tilskuere som omkranset spilleflaten.

– Jeg plugger igjen ørene, det må jeg, og det ene øret er plugget helt igjen. Ellers blir det tinnitus i mange uker etterpå, fortalte Berge til adressa.no under mesterskapet.

Mye støy

Nå tar landslagssjefen forholdsregler enda oftere. I tillegg til under kampene er ørepluggen på plass i Berges venstre øre også under pressetreffene i franske Nantes. Slik var det ikke for ett år siden.

– Det var mye støy her sist (onsdag), og det er mye støy her nå (fredag). Jeg går hele tiden og passer på det, sier Berge.

Møtene med pressen har funnet sted i et relativt lite område i en fløy på spillerhotellet i Nantes. Med mange intervju som foregår på én gang, blir det mange samtidige lyder i rommet.

Berge understreker at det går fint, og at det hele er for å være på den sikre siden.

- Jeg skal bare passe på øret mitt, og er i forkant av hva som kan skje, poengterer han.

– Fysisk tøft lag

Ørepluggen kommer nok godt med når Norge møter vertsnasjonen Frankrike søndag. Det blir nok langt mer trøkk fra tribunene da enn i lørdagens nøkkelkamp mot Russland.

Med seier mot russerne ligger veien åpen i jakten på en plass blant de to beste i gruppen, slik som var målet før gruppespillet ble kastet i gang.

– Det blir en litt annerledes kamp, for det er et bedre lag enn Polen som møter oss. For oss handler det om å restituere, bli helt «fit» i kroppen igjen, og så smeller det på lørdag. Det blir en knalltøff kamp, tror Sander Sagosen.

Russland startet årets VM med seier 39-29 over Japan torsdag, selv om det var først i løpet av de siste tjue minuttene de klarte å riste japanerne av seg.

– Russland er et bra lag. Et ungt lag, med ordentlig bra fysikk og gode spillere. De har mange forskjellige forsvarsvarianter som vi må være strukturerte mot, sier Berge, og minner samtidig på at de norske herrene må sørge for at forsvarsspillet sitter slik det gjorde mot Polen i 22-20-seieren torsdag.