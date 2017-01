Landslagssjefen sto med én tanke etter finalehelgen var sikret

Saken oppdateres.

ALBERTVILLE: Det var enorme norske jubelscener etter at Norge hadde slått Ungarn 31–28 tirsdag kveld.

Herrelandslaget er i sin første VM-semifinale noensinne, og høynet dermed bedriften fra fjorårets EM i Polen – da laget ble historisk på samme vis.

Men den gangen endte det med tap mot Tyskland i semifinalen. Og tap mot Kroatia i bronsefinalen. Og sto igjen med den fryktelig sure fjerdeplassen.

- Skal bli første lag

Det husker landslagssjef Christian Berge meget godt.

– Det var én tanke som slo ned med én gang kampen var ferdig. I fjor var vi vanvittig fornøyde med å være i semifinalen. VI er selvfølgelig glade for å være i semifinale i dag også, men vi skal ha fokus på å gå steget forbi denne gangen – i enda større grad enn da. Vi skal jobbe beinhardt for å komme oss et skritt til, sier han til adressa.no.

Den tanken får han Sander Sagosen med seg på umiddelbart.

– Helt klart. Vi har lyst på medalje nå. Vi fikk ikke med oss en dritt i fjor, og nå skal vi jammen ha den medaljen med hjem. Vi skal bli det første herrelaget til å ta en internasjonal medalje, sier han.

- Energibombe

Mens TV 2 naturlig nok har ønsket seg senere kamptidspunkt på de norske kampene for å kunne treffe flere tv-seere, er de norske spillerne bra fornøyd med å spille tidligere på dagen.

Og da det nærmet seg avkast klokken 17.00 var de norske landslagsspillerne så fulle av energi at det nærmest boblet over. Det resulterte i noen åpningsminutter man knapt har sett maken til.

Norge kjørte over Ungarn etter alle kunstens regler, og ledet 6–1 da seks minutter var passert.

– Det var en energibombe som kom på banen der. Det var seks mann som skjøt ut av startblokkene, og vi leverte – ja, det var håndball i ypperste verdensklasse, sier kaptein Bjarte Myrhol.

Han innrømmer glatt at det hele var utrolig spesielt. Tjue minutter etter kampslutt hadde det fortsatt ikke gått helt opp for ham at semifinaleplassen var i boks.

– Det var en kraftanstrengelse, hvor vi egentlig sikrer seieren etter 40 minutter, omtrent, sier han.

- Gleder oss vanvittig

Etter 44 minutter var Norge foran 26–16. Da fikk det bare være at Ungarn nærmet seg det siste kvarteret. De kom aldri nærmere enn de tre målene de var bak da kampen var over. Norge tok seg til semifinalen med seier 31–28.

– Det var litt sprøtt. Jeg kunne liksom merke energien. Den bare ventet på å komme ut før avkast og under oppvarmingen. Det var litt smånervøst, og gutta ville bare komme i gang, forteller han.

34-åringen, som tidligere i VM har sagt til Adresseavisen at han fortsetter på landslaget til han ikke lenger er god nok, kan få oppleve karrierens største dager når det er semifinale i Paris fredag. Og en potensiell finale søndag.

– Hva skal man si. Det er VM i Frankrike, og noe av det største du kan oppleve som håndballspiller. Og her står vi – lille Norge – som skal ut og kjempe om medaljene. Det gleder vi oss bare vanvittig til, sier han.

Nå handler alt om å ta seg til historiens første finalekamp for Norges håndballherrer.

– Det er én kamp som står mellom oss og finalen. Det må være en målsetting å vinne den, hvis ikke kan vi bare pakke sammen og reise hjem nå, sier landslagssjef Berge.