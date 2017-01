Legen «arbeidsledig» i VM: – Må mase mindre på spillerne

Saken oppdateres.

PARIS (adressa.no): Nei, det er vel av de enkleste samlingene vi har hatt, sier Thomas Torgalsen til Adresseavisen.

I fjor var det riktig så travelt for det norske legeteamet under EM i Polen, med Bjarte Myrhol som ble holdt ute av spill i gruppespillet på grunn av en stygg flenge i hånden, samme manns sykdom i sluttrunden, Sander Sagosens brudd i hånden og Harald Reinkinds brudd i håndleddet.

- Kan ikke gardere seg mot fjorårets uhell

Alt det har vært unngått i år. Litt på grunn av flaks. Litt på grunn av grundige forberedelser, tror landslagslegen.

– Når det gjelder skader vet vi at den største risikoen for skader er gamle skader som ikke er ordentlig rehabilitert. En av årsakene er at guttene er veldig godt trent og er seriøse i rehabiliteringstreningen sin, sier Torgalsen.

– Så er det litt flaks at det ikke skjer ting som i fjor. Det er sånt man ikke kan gardere seg mot, sier han.

Torgalsen forteller at de er svært opptatte av hygieniske rutiner, det være seg håndvask, bytte til tørt tøy, passe på at det ikke blir for tett kontakt med familie, venner eller media.

– Og vi er veldig nøye på at alle tar influensavaksine. Det er noen få som ikke hadde fått gjort det, og noen som kom inn i siste liten, og de fikk gjort det helt i starten på samlingen. Det er viktig midt i influensaepidemien, sier han.

Mer profesjonelle

Samtidig opplever han spillerne som mer profesjonelle.

– Vi må mase mindre på dem enn før. Det er blitt mer proft på alle måter etter hvert. Det er noe med at det er en ny generasjon spillere som kanskje er litt mer lydhøre for disse tingene, sier han.

Det skulle da også bare mangle, mener Sander Sagosen.

– Vi er proffe spillere og får muligheten til å spille semifinale. Da er det dumt hvis vi begynner å gjøre for mye tull, sier han.

– Legen mener dere er mer proffe enn tidligere generasjoner?

– Det er kanskje grunnen til at vi står her nå, og ikke de, svarer Sagosen.

«Her» er i semifinalen mot Kroatia. Den spilles fredag kveld klokken 20.45.