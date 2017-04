Magisk Byåsen-opphenting fikk Nidarøhallen til å koke

Saken oppdateres.

BYÅSEN-LARVIK 30–31:

De siste to ukene har vært preget av trøbbel i Byåsen-leiren.

Torsdag for ti dager siden kunne Adresseavisen fortelle at Byåsen-trener Arne Högdahls jobb sto i fare etter en knallhard evaluering fra spillerne.

I en undersøkelse gjort i februar kom den svenske treneren svært dårlig ut, og intensiv møtevirksomhet måtte til for å avgjøre om Högdahl fikk beholde jobben han så fryktelig gjerne ville fortsette i.

Etter at Högdahl la frem kriseplanen sin etter kvartfinalen mot Tertnes søndag for én uke siden var Byåsen-styret tilstrekkelig overbevist. Treneren fikk bli.

- Alle må dra i samme retning. Det har ikke alle gjort etter nyttår, sa han da misnøyen ble offentlig.

Søndag var det lite som tydet på at de gjorde nettopp det i sluttspillsemifinalen mot Larvik i Nidarøhallen, i hvert fall i starten av kampen. Etter 17 minutter ledet gjestene hele 13-4, og kampen så i bunn og grunn ut til å være avgjort allerede da. Slik ble det imidlertid ikke.

Alt haltet

Byåsen kom fryktelig treigt ut av startblokkene. Hjemmelaget hang ikke med i svingene defensivt og fikk ikke en eneste målvaktsredning før Tonje Lerstad gjorde en praktredning etter 16 minutter.

Men – symptomatisk for det meste av det som skjedde på parketten – da Byåsen skulle forsøke å kontre kom de ikke engang til midtstreken før Larvik overtok ballen igjen.

Fremover var tilstanden akkurat likedan. Tekniske feil, svake pasninger og elendige skuddforsøk som havnet rett i Larvik-blokken gjorde at vestfoldingene dro i fra med én gang. Så ille sto det til at trener Högdahl måtte ta timeout etter åtte minutter på stillingen 1-6 til bortelaget. Timeouten hjalp ikke nevneverdig, for han måtte legge det grønne kortet på bordet til sekretariatet for andre gang, da Larvik ledet 13-4, bare ni minutter senere.

Fikk opp tempoet

Det så ut til å vekke Byåsen-spillerne.

Frem til da var det kun Emilie Hegh Arntzen som sto med spillemål for rødtrøyene, men etter 18 minutter løsnet det litt for resten også. Maria Hjertner dundret til fra distanse, og klistret ballen i nettet bak Larvik-keeper Alma Hasanic, og i løpet av de neste minuttene fulgte både Teodora Tomac, Marit Røsberg Jacobsen og Kristin Venn opp slik at Byåsen knappet betydelig inn på forspranget.

Forsvarsspillet var fortsatt ikke helt på par, men da Ida Alstad – fra strekposisjon – satte inn 14-17-scoringen drøyt tre minutter før pause, var det noe som minnet om kamp i Nidarøhallen.

Tine Stange fikk sin andre utvisning like før pause, men Byåsen maktet ikke utnytte overtallsperioden til å nærme seg enda litt. I stedet var det gjestene som økte igjen, kunne gå til pause med 20-15-ledelse.

Byåsen fortsatte med slett forsvarsspill også etter pause, og i løpet av de første seks minuttene hadde Larvik scoret ytterligere fem ganger. Hjemmelaget klarte imidlertid å holde godt tempo i angrepsspillet, slik at borteledelsen ikke økte nevneverdig.

Fikk hallen til å koke

Snarere tvert i mot. Byåsen gikk fra sju mål bak til tre mål bak, og hadde flere muligheter til å gjøre livet enda surere for et Larvik-lag som omtrent ikke rullerte på laget gjennom 60 minutter i Nidarøhallen.

Drøyt fem minutter før full tid satte Kristin Venn inn 27-29-scoringen fra venstrekanten, og så fulgte Teodora Tomac opp med å redusere ytterligere en gang.

Og da Emilie Hegh Arntzen med litt tur utlignet til 29-29 med under tre minutter igjen kokte det skikkelig i Nidarøhallen.

Bakerst sto Tonje Lerstad solid, og meritterte Larvik-stjerner var virkelig rystet. Men – i løpet av de siste minuttene gjorde de som så ofte tidligere, og dro i land seieren over Byåsen.

Men etter å ha ligget under 13-4 etter et drøyt kvarter kunne det blitt så mye verre for Byåsen ettmålstap 30-31 i den første sluttspillsemien mot Larvik.