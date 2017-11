Marit Røsberg Jacobsen storspilte få dager før VM-uttaket - Byåsen sprudlet for andre kamp på rad

Gullet er sikret: Her er de elleve som skal sørge for skikkelig RBK-feiring

Saken oppdateres.

BYÅSEN - GJERPEN 38–22 (22–9)

Byåsen har slitt tungt i årets sesong med fem tap på de første syv kampene. Det er langt opp til å kjempe om medaljer som målsetningen foran sesongen var, men kalasseier over Glassverket i forrige runde ga håp om bedring foran søndagens oppgjør mot Gjerpen.

Syv mål på 20 minutter

Trønderne startet helt greit og tok ledelsen ved kaptein Teodora Tomac, men det var jevnspilt de første ti minuttene. Hjemmelaget var solide defensivt, men manglet spruten i angrep innledningsvis.

Så tok Marit Røsberg Jacobsen fyr. Før det var spilt 20 minutter hadde den landslagsaktuelle høyrevingen dunket inn ikke mindre enn syv kasser, og var sentral i at Byåsen opparbeidet seg en timålsledelse med 18–8 fem minutter før pause.

Helt bakerst var Tonje Lerstad i det umulige hjørnet, og beviste at prisen som månedens keeper i oktober var fortjent. Da spillerne gikk inn til pause ledet Byåsen hele 22–9 etter en suveren førsteomgang.

God Høgdahl

Byåsen fortsatte i samme spor etter hvilen, og Moa Høgdahl klinket inn to raske mål for å sette standarden den siste halvtimen. Det luktet svidd av det offensive spillet til Roger Kvannlis disipler i Nidarøhallen denne søndagen, men Gjerpens tafatte forsvarsspill skal også ha sin del av æren for at Byåsen rundet 30 mål allerede 12 minutter ut i andre omgang.

Det at kampen i realiteten var avgjort til pause gjorde at kvaliteten hos hjemmelaget sank, og tillot Gjerpen å komme mye enklere gjennom forsvaret. Men bortelaget fra Skien hadde nok med å prøve å vinne andreomgangen, for selv om Byåsen slapp seg litt ned, hadde de meget gode spillere på benken.

72 mål på to kamper

Landslagsbacken Silje Waade hadde sett hele kampen fra benken før hun kom inn med et kvarter igjen å spille, og noterte seg for et par mål hun også. Waade har slitt med å finne igjen formen etter kneskaden hun slet med på slutten av sesongen, og spilte kun et lite kvarter i Nidarøhallen søndag.

Med 34 mål mot Glassverket i forrige runde, og 38 mål søndag mot Gjerpen, har Byåsen virkelig funnet formen, og trønderne ble klappet av parketten med stående applaus.