Marit Røsberg Jacobsen etter landslagssamling: - Målet er å bli tatt ut til et mesterskap

Saken oppdateres.

Kvinnelandslaget i håndball var samlet i Frankrike denne helga i forbindelse med Golden League-turneringen. I tillegg til Emilie Hegh Arntzen, var også høyreving Marit Røsberg Jacobsen tatt ut i troppen til landslagssjef Thorir Hergeirsson. Norge vant turneringen.

Gjorde en god figur

– Det var kult å få innkalling. Jeg har jo vært med på landslagssamling før, men ikke til noe mesterskap ennå. Så nå handler det om å prestere frem til neste vinter, så kanskje man blir tatt med, sier Jacobsen.

Hun og resten av håndballjentene møtte Russland, Frankrike og Danmark. Spesielt i kampen mot Frankrike viste Mosjøen-jenta seg fra en god side.

– Jeg fikk gode tilbakemeldinger under oppholdet, og spesielt etter kampen mot Frankrike. Det er morsomt å få vist seg frem fra en god side, smiler høyrevingen.

Vil være med til mesterskap

I desember i år går håndball-VM for kvinner av stabelen i Tyskland. Jacobsen har et mål om å kunne være med dit.

– Jeg har selvfølgelig et mål om å bli tatt ut til et mesterskap. Samtidig vet jeg at det er knallhard konkurranse om plassene på laget, så jeg må vise meg fra min beste side i år om jeg skal ha noe håp om å bli tatt med der, forteller Jacobsen.

Talentet har kontrakt med Byåsen – får gå gratis til Larvik

Elverum-ledelsen tar avstand fra taktikken som har rystet Håndball-Norge

Før den tid går både Jacobsen og Byåsen en spennende tid i møte. Først skal laget kjempe om medaljer i årets eliteserie, før man tar fatt på sluttspillet. Ifølge Jacobsen får man en slags bronsefinale i serien om en ukes tid.

– Vi kan slå Larvik

– Vi skal først og fremst slå Gjerpen nå på onsdag, og så møter vi Rælingen før vi spiller borte mot Glassverket. Kampen mot Glassverket blir en slags bronsefinale. Til slutt møter vi Larvik på hjemmebane. Vi er nødt til å vinne minst tre av de fire kampene om vi skal ta medalje. Og medalje er jo målet vårt, sier vingen.

– Samtidig tror jeg fort vi kan vinne alle fire kampene. Vi har spilt jevnt mot Larvik før, og det å avslutte mot dem på hjemmebane blir veldig spennende. Jeg gleder meg nesten aller mest til den, avslutter Jacobsen.

Sagosen om viljeutvisningene: - Setter norsk håndball i dårlig lys

Hvor mye juks og kynisme tåler publikum og sponsorer?