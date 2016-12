Molid strålte i cupfinalen: - Veldig gøy!

Saken oppdateres.

RANDERS-MIDTJYLLAND 27–21

Midtjylland og Veronica Kristiansen var store favoritter foran fredagens finale etter 11-målsseieren mot serieleder Viborg i semifinalen.

Da cupgullet skulle hentes hjem, ble det imidlertid bråstopp mot et hardt kjempende Randers-lag.

– Det er veldig gøy

Mari Molid gjorde sin del av jobben. Den tidligere Byåsen-spilleren satte inn fem straffekast og supplerte med ytterligere to mål fra åpent spill.

Molid er fortsatt henrykt når vi tar kontakt.

– Det er veldig gøy å være en del av dette laget, sier hun.

– For å være helt ærlig, hadde jeg ikke helt tro på at vi skulle klare det. Men før vi gikk ut på banen minnet vi hverandre på at cup er cup og at alt er mulig. Vi lovet hverandre at vi skulle kjempe til siste slutt uansett resultat, fortsetter hun.

Dermed kunne Molid og lagvenninnene juble for en seier de færreste hadde ventet seg.

Det sto 10-10 ved pause i Randers, men i annen omgang koblet hjemmelaget for alvor grep om kampen. Veronica Kristiansen og Midtjylland hang ikke med og måtte se langt etter sin tredje strake cuptittel.

Vraket fra EM-troppen

Molid og Randers så ikke preget ut av å ha vært gjennom 80 minutter med håndball i semifinalen mot Holstebro torsdag. Der måtte det to ekstraomganger til for å kåre en vinner.

Molid var svært viktig for at Randers til slutt trakk det lengste strået. Hun avviser imidlertid at det har gitt henne ekstra motivasjon at hun ble vraket fra Thorir Hergeirssons EM-tropp.

– Jeg vil alltid vise at jeg er en god håndballspiller. I det siste har jeg konsentrert meg om klubblaget, sier Molid.

Hun forteller at Randers-jentene skal feire den uventede triumfen hjemme hos en av spillerne.