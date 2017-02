NFL-legendens Super Bowl-trøye er borte – kan være verdt fire millioner

Saken oppdateres.

Natt til søndag deltok quarterbacken Tom Brady i tidenes Super Bowl-opphenting, og NFL-legenden tok sin femte tittel.

Etter seieren la 39-åringen fra seg trøya han brukte under kampen i garderoben. Like etter var den sporløst borte.

– Jeg vet akkurat hvor jeg la den. Det her er ikke bra, den lå der og nå har jeg den ikke lenger. Det er virkelig ikke ok. Den finnes nok ute på eBay snart vil jeg tro, sa Brady rett etter kampen.

Texas Rangers er på saken

Nå har New England Patriots politianmeldt tyveriet. Texaspolitiet er koblet inn for å finne trøyen og tyven.

– Tom Bradys trøye har en enorm historisk verdi og har allerede blitt kalt NFL-historiens dyreste samleobjekt. Den vil trolig havne i Hall of Fame om vi finner den. Det er viktig at historien ikke forteller at den ble stjålet i Texas, sier politisjef Dan Patrick til NY Post.

Han har bedt Texas Rangers om bistand til etterforskningen.

Kanskje verdt fire millioner

NY Post har også snakket med auksjonseksperten Ken Goldin om verdien på trøyen.

– Jeg vil tro at den er verdt et sted mellom 2,5 og 4 millioner kroner. Men ikke dersom den er stjålet. Den kan ikke bli solgt på det åpne markedet nå, for det er ingen som ikke vet at den er stjålet, sier han til NY Post.