Nå åpner Byåsen for å si nei til spillmillionen

Saken oppdateres.

Før helgen inngikk Byåsen Håndball Elite en avtale med spillselskapet Norgesspill og trondheimsmannen Morten Klein, en avtale som sikret klubben et millionbeløp i kassen.

Avtalen innebar ikke noen markedsføring på Byåsens drakter eller arenareklame, men avtalen møtte straks motbør.

Ber om forbundets vurdering

Norges Håndballforbunds generalsekretær Erik Langerud sa fredag at NHF slett ikke hadde sansen for avtalen, og at de hadde en klar forventning om at «Byåsen ordner opp i dette».

Byåsens styreleder ga imidlertid klar beskjed om at de ikke kommer til å annullere avtalen med spillselskapet.

– Vi mener vi ikke har gjort noe ulovlig, og har ikke gått på akkord med våre verdier i Byåsen, sa Oddvar Aardahl til Adresseavisen i helgen.

Nå kan imidlertid klubben komme til å snu. Mandag morgen var Byåsen-lederen i kontakt med Langerud, som ba om en skriftlig redegjørelse.

– Vi kommer til å sende dem hele avtalen, og vil be om en vurdering om hva som er ulovlig i den avtalen, sier Aardahl nå.

– Kan ikke gå mot idretten

Med «ulovlig» mener Byåsens styreleder at klubben må forholde seg til to lover. Både Norges lover og idrettens eget regelverk.

– Strider avtalen mot retningslinjene fra Norges idrettsforbund (NIF), må vi trekke oss. Det kan vi ikke gå imot, sier han.

– Jeg mener vi har gjort rett, men nå vil jeg teste avtalen mot forbundet før vi tar den endelige avgjørelsen. De skal få begrunne hvorfor den eventuelt er ulovlig, legger Aardahl til.

Lørdag skrev Adresseavisens kommentator Kjetil Kroksæter at avtalen som skulle gi Byåsen minst én million kroner burde annulleres.

«Det vil være å vise ansvarlighet og lojalitet til resten av norsk idrett», skrev han, og mente at Byåsen risikerte å ende opp som «nyttige idioter for en virksomhet som både er uønsket og ulovlig i vårt land».

– Det er ikke artig å bli beskyldt for å være illojal mot norsk idrett, sier Aardahl, og mener at intensjonen fra Morten Klein var å hjelpe klubben.

– Han er veldig engasjert og synes det er synd at dette går ut over Byåsen, sier styrelederen.