Nå er Kolstads motstander i kvartfinalene klar

Saken oppdateres.

Trondheim (adressa.no): Stian Gomos gutter endte på en syvendeplass i Eliteserien i håndball for menn. Elverum vant suverent etterfulgt av Bækkelaget, Haslum og ØIF Arendal.

Kampene til kvartfinalene velges på den måten at førsteplassen velger lag på syvende- eller åttendeplass. Mange trodde at Elverum kom til å velge Kolstad. Mikael Appelgren og hans Elverum valgte dog Drammen, som kom på plassen bak Kolstad.

Haslum åpner på hjemmebane

Deretter lå det an til at Bækkelaget skulle velge Kolstad, men ei heller Oslo-klubben ville bryne seg på trønderne. Dermed ble det Haslum som har fordelen av å åpne på hjemmebane.

Vinneren sammenlagt er laget som har vunnet to kamper. Det spilles altså best av tre kamper. Fordelen Haslum får med hjemmebane først, er at dersom det står 1-1 i kamper, vil den siste kampen spilles i Bærum.

- Jeg synes ikke det er noe minus at vi kanskje må spille to bortekamper. Vi er vant til å reise og har gode opplevelser på bortebane, forteller Kolstad-trener, Stian Gomo.

Tapte begge i serien

I seriespillet tapte Kolstad med bare ett mål da lagene møttes i Nadderud Arena. I Trondheim spektrum ble det også tap for rødtrøyene. Der tapte de 27-31, men nå er det klare for revansje.

- Det er ikke bare sesongens tap mot Haslum vi skal revansjere. Vi har hatt en relativt svak vårsesong og vi er revansjesugen på å vise en bedre side av oss, sier Gomo til Adresseavisen etter at kvartfinalene ble klare.

- Soleklare underdogs

Haslum har uten tvil favorittstempelet i kvartfinalekampene, noe Gomo helt klart går med på.

- Det er en stor oppgave for spillerne. Vi skal slå bite godt fra oss og kjempe om en plass i semifinalen, fortsetter han.

Til tross for underdogstempelet, mener Gomo at Haslum ikke var det verste laget de kunne få i kvartfinalen.

- Vi er mellomfornøyd. Vi håpet på Bækkelaget siden vi har hatt gode matcher mot dem. Vi fryktet for Elverum, men det ble det ikke. Alt i alt var dette helt greit.

Ellers har han så å si hele troppen tilgjengelig til kamp. Bare Ole Henrik Øverby og Tom Kåre Nikolaisen er utilgjengelig.

- Begge har vært ute lenge. Tom Kåre har operert menisken og er klar til ny sesong. Ole Henrik er rett rundt hjørnet, men vi tar ingen sjanser og gjør heller begge to klar til den nye sesongen, sier Gomo videre.