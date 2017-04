Nå må kaptein Balstad håpe at alle gode ting er tre

Saken oppdateres.

Kolstad–Haslum 28–36: Kolstad leverte årsbeste da lagene møttes i Nadderud Arena for en uke siden. I kvartfinale nummer to virket det som om Kolstad hadde tenkt å gjenta den bedriften i åpningsminuttene. De åpnet friskt, og visste at med seier i Trondheim Spektrum ville det bli semifinale i sluttspillet over påske. Et tap ville derimot bety en tredje kvartfinale allerede søndag.

– Vi vet at vi må ha en makskamp for å slå Haslum. Det er et lag med mye rutine, sa Kolstads mentaltrener, Karina Andersen Aas før kampen.

Fikk nyte kvelden

Siden 37-29-seieren søndag har Stian Gomo og teamet rundt laget jobbet med å få guttene ned på jorda.

– De fikk nyte seieren den kvelden de vant. Siden har vi hatt fokus på arbeidsoppgavene, sier Andersen Aas.

De første sju minuttene av kampen fikk hun og resten av publikum servert et Lasse Balstad-show i angrep. Kapteinen scoret fire av de fem første Kolstad-målene og var også sjef i midtforsvaret. Også Patrick Bols ville være med på håndballfesten og vartet opp med redninger som gjorde at lagkameratene kunne løpe raskt i angrep.

– Hvis vi tar oss til en semifinale i sluttspillet, vil det være å bryte en barrière, minnet Andersen Aas om.

Haslum rykket ifra

Etter ti minutter ledet Kolstad 6-3, og da viste Adrian Aalberg seg fram som en tryllekunstner på venstrekanten: Et utrolig backhandskudd gikk inn via stanga, og målet fikk både publikum og lagkamerater til å måpe.

Men en håndballkamp var som kjent i minst to omganger på 30 minutter. Da 15 minutter var spilt, hadde Haslum utnyttet flere Kolstad-feil i angrep, og stillinga var 7–7. Gjestene organiserte returløpingen sin bedre, og Kolstad måtte bruke tid i etablert angrep. Mishels Liaba slet med å finne veien til nettmaskene, og da aggressiviteten i forsvar sank, tok Haslum føringen da 18 minutter var spilt. Til pause var stillingen 12–14 i gjestenes favør.

«Underdogs»

Lasse Balstad åpnet andreomgang akkurat som den første: Dunket ballen kontant i mål. Han stoppet til slutt på åtte mål, utfordringen til laget hans ble å tette igjen bakover. Haslum fant store rom i Kolstad-forsvaret og vant duellene fra seks meter mot Bols i mål. Sju minutter ut i omgangen ledet gjestene med seks mål, og Stian Gomo var tvunget til å ta en timeout. Det hjalp ikke stort denne onsdagskvelden. Kolstad klarte ikke å løfte spillet sitt kollektivt. Haslum spilte på seg selvtillit, mens Kolstad framsto som rådville og tafatte og måtte tåle et åttemålstap.

Søndag møtes lagene igjen, og da har Kolstad alt å vinne. Med tap vil sluttspilleventyret være over–stoppet av Haslum, akkurat som i fjor.

Men gjør de som mentaltreneren håper, slipper ned skuldrene og nyter kampen, da kan alt skje. For som Andersen Aas sier:

– Vi elsker å være «underdogs».