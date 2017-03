Nå slipper Byåsen å frykte Larvik

Saken oppdateres.

Larvik. Glassverket. Vipers.

Det er Byåsens tre knallsterke konkurrenter i jakten på en ny sluttspillsfinale. Der er det plass til bare to av dem.

Sannsynligvis blir det en beintøff semifinale for Byåsen, som tok et langt steg mot en superduell med 32-28-seier mot femteplasserte Storhamar onsdag kveld.

En femteplass hamarsingene bare kan glemme å komme opp fra. Med sju poeng mellom Byåsens og kveldens motstandere og fem kamper igjen er Storhamar parkert i kampen om topp fire.

Storhamar – Byåsen 28–32 (13–16) 17. serierunde, Boligpartner Arena ca. 600 tilskuere Byåsen: Emilie Hegh Arntzen 7, Kristin Venn 4, Moa Høgdahl 3, Teodora Tomac, Ida Alstad 6, Tonje Lerstad, Andrea Austmo Pedersen, Oda Uthus 2, Marit Jacobsen 4, Ida Hernes 3, Maria Hjertner 3, Eirin Drilen, Mathilde Holck Utvisninger: Storhamar 2x2 min, Byåsen 2x2 min Dommere: Magnus Muri Nygren og Andreas Daviknes Borge

Plassene som gjør at man får et viktig privilegium i kvartfinalene – å kunne velge motstander. Siden høyest rangerte lag får velge først må Byåsen derimot opp et hakk om de skal få velge, men med kveldens seier slipper de imidlertid å bli valgt selv.

– Vet aldri hva som skjer

– Selvfølgelig er det veldig deilig å slippe de beste lagene, men sluttspillet vil uansett by på tøffe kamper. Det er cupspill og da vet man aldri hva som skjer, sier Emilie Hegh Arntzen etter kampslutt.

Hun var sentral da Storhamar etterhvert våknet etter en treg start. Landslagsprofilen var som vanlig bunnsolid defensivt og banket inn scoring på scoring. Først på tampen kom missene, men da hadde trønderne for lengst ristet av seg hjemmelaget og innkassert to poeng. Blant annet etter sju scoringer av Arntzen.

– Vi løser formasjonsendringene deres veldig bra og tar en kollektivt sterk seier, sier hun.

Måtte omskolere Ida Hernes

Treffende nok fikk den Vipers-klare forsvarsspilleren en råflott rullekoffert som bestemannspremie fra den lokale juryen på Hamar. At nyklubben ikke blir motstander før en eventuell semifinale, tenker hun ikke på – enda.

– Jeg tror vi skal konsentrere oss om kampene vi har igjen i serien først. Vi har vist at vi kan svinge. Dessuten ønsker vi å komme enda høyere, men da må lagene over drite seg ut, erkjenner Arntzen.

Med Silje Waade, Jenny Grøtan og Maren Aadahl ute med skade var det uansett en kruttsterk borteseier av Byåsen-laget, som i mangel av strekspiller har omrokkert Ida Hernes for en liten periode. Derfor var også Mathilde Holck førstereis – strekspilleren som til daglig spiller 2.-divisjonshåndball for Utleira. I tillegg var keeper Andrea Austmo Pedersen med til Hamar, til tross for en liten sykdomsperiode.

– Å ha tre store forsvarsspillere på skadelista er ikke bra, så med de tre borte var dette en sterk seier, skryter trener Arne Högdahl.

– Svinger mindre av oss – Jeg er så imponert over at vi fikset dette her. Det svinger mindre av oss enn det har gjort i andre kamper denne sesongen, fortsetter han.

Nettopp skadeproblemene gjør at han ser mørkt på mulighetene til å ta ytterligere steg på tabellen. Det kan derimot være en gulrot for de fremtidige stjernene i Nidarøhallen.

– Vi vil gjerne ta medalje, men akkurat nå er vi dessverre litt for tynt besatt. Det betyr derimot at andre går inn og får sjansen. Over tid kan det være en fordel, slår Byåsen-treneren fast.

Skapte hodebry for Byåsen

Det så ut som det kunne bli en komfortabel kveld for Byåsen-jentene på Hamar da Ida Alstad satte inn 6–2 allerede etter åtte minutter. Storhamar var ikke påskrudd og Byåsen-forsvaret plukket hjemmelagets sjanser som epler.

Da stinket det timeout fra hamarsingenes side og etter vekkerklokka så gultrøyene ut som det topp fem-laget de er. Vertenes forsvar brøt i stykker et mer ukomfortabelt Byåsen-lag, som måtte se kontringene renne inn etterhvert som klokka jobbet mot pause.

Frustrasjonen til tross, Emilie Hegh Arntzen banket inn fire av fire, Ida Alstad fem og trønderne gikk til pause med 16-13-ledelse.

– Ubehagelige å møte

Kampbildet fortsatte i starten av andre omgang, der hurtige vendinger og formasjonsendringer skapte hodebry for det skadeutsatte Byåsen-laget. Men da trønderne først løste koden, avgjorde de kampen i løpet av det første kvarteret av andre omgang.

– Det er deilig å vinne mot Storhamar borte. De er veldig ubehagelige å møte, man vet aldri hva man møter, sier hun.

Så da spørs det om det ikke blir en Hamar-tur til om et par uker.