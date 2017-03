Nå står sluttspill-fest på Kolstad-menyen

Saken oppdateres.

Oppladningen til onsdagens første kvartfinale i håndballsluttspillet foregikk på en ny arena for Kolstad-duoen Daniel Brandmo (21) og Tom Kåre Nikolaisen (18).

Iført kokkeutstyr hadde de nemlig fått oppgaven med å lage en treretters middag for to Kolstad-supportere:

– Det er viktig at spillerne byr på seg selv, men jeg kan ikke akkurat se for meg at gutta er i komfortsonen på kjøkkenet. Jeg ville overhodet ikke ha spist mat som de har laget. Eller jeg kunne kanskje spist et speilegg, sier Kolstad-trener Stian Gomo ertende.

At håndballferdighetene deres er bedre enn ferdighetene på kjøkkenet, er venstrekant Brandmo og strekspiller Nikolaisen skjønt enige i.

Men de er ikke med på at de kun kan servere speilegg. Kolstad-duoen forteller at kosthold jevnlig er et tema i spillergruppa.

– Jeg lager mat selv hele tida selv om jeg bor hjemme ennå. Det går mye i kylling og laks, og jeg er opptatt av å spise nok mat og riktig mat, sier Tom Kåre Nikolaisen.

Sluttspillet I kvartfinalene møtes Elverum – Drammen, Bækkelaget – Bodø, Haslum – Kolstad og ØIF Arendal – FyllingenBergen. Det spilles best av tre kamper og det best plasserte laget i serien starter med hjemmekamp. Det skal kåres en vinner i hver kamp, det betyr ekstraomganger og evt 7-meterkast ved uavgjort etter opprinnelig spilletid. Spilledatoer for finalen er satt til 14.5, 18.5 og 21.5. Vinneren av sluttspillet får den høyest rangerte E-cup-plassen. Kilde: handball.no

Kostholdsbevisste spillere

Likevel var det greit å få god hjelp da maissuppe med krabbe, ytrefilet av rein og sjokolade-bonnet med chili sto på menyen tirsdag kveld.

– Jeg er glad i å lage mat, og nå kan jeg jo utvide mathorisonten også, mener Daniel Brandmo.

Stian Gomo er glad for at guttene utfordrer seg bak grytene.

– Riktig kosthold er alfa og omega for en toppidrettsutøver. Spillerne er blitt flinkere og mer bevisst på dette, selv om vi nok har en vei å gå, mener Gomo.

Cupmester-utfordring

Med kokkeutfordringen lagt bak seg, ser Daniel Brandmo fram til den første av tre mulige kvartfinaler mot regjerende cupmester Haslum. Tom Kåre Nikolaisen mister sluttspillet på grunn av et nytt inngrep i kneet som ble meniskoperert i fjor.

– Det er veldig kjedelig for Tom Kåre at han mister sluttspillet, men jeg har god tro på at vi kan vinne bortekampen og avgjøre på hjemmebane i kamp nummer to. Det vil være utrolig bittert å ryke ut. Vi har prestert under pari i flere seriekamper, så jeg føler at vi har litt å bevise, sier Brandmo som deler jobben som venstrekant med Adrian Aalberg.

– Jeg har en veldig god makker i Adrian. Vi deler samme drøm om å spille i utlandet etter hvert. Jeg føler at jeg er på vei mot noe stort, men jeg er fortsatt ung og må bruke tid på etablere meg i eliteserien, sier 21-åringen som nylig tegnet ny kontakt med Kolstad.

– I Kolstad har jeg gode trenere, morgenøkter og jeg får spilletid. Alt ligger til rette for at jeg skal utvikle meg her, mener Brandmo.

– Når vi nå har snakket så mye om mat: Hvilke ingredienser vil du si må til for at Kolstad skal slå Haslum?

– Tempo framover. Og godt forsvar, avslutter Daniel Brandmo.