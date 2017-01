Nå tror utlendingene på norsk finale: - De er VMs lyspunkter

Saken oppdateres.

ALBERTVILLE: «Danmarks bødler sendt hjem», lyder det samstemt i danske aviser.

Den danske TV2-veteranen Bent Nyegaard blir nesten lyrisk når han skal beskrive de norske håndballgutta etter lekestuen mot Ungarn i kvartfinalen.

– Etter å ha sett Ungarn, er det første spørsmålet jeg stiller meg: Hvordan kunne de danske OL-mestere tape mot det laget? Men Norge var imponerende. Norge og Sverige har vært VMs lyspunkter. Som håndballmann blir jeg bare glad over å se hvordan dere spiller. Det gleder et håndballhjerte å se Norge, sier TV2-ekspert Nyegaard, som kan mer om spillet enn de fleste.

Som trener har han tatt ni danske mesterskap.

– Norges sjanser mot Kroatia?

– Kroatia er en helt annen størrelse enn Makedonia og Ungarn. Men Norge imponerer på mange måter. Som gammel trener liker jeg det hurtige kontraspillet, og jeg har lagt merke til at i det norske laget er det også mye smil og humør. Det kan være det lille som bringer dere foran Kroatia i semifinalen, sier 65-åringen.

Kan gå på vannet

– Jeg tror det var hipp som happ for oss at det var Kroatia og ikke Spania som gikk til semifinalen. Mot Kroatia har vi noe å revansjere, sier Glassverket-trener og tidligere landslagsspiller Geir Oustorp.

Han tenker på de to siste møtene. I bronsekampen i EM i fjor vant kroatene 31–24 og i OL-kvaliken tre måneder senere 27–21. – Men sånn som Norge fremstår nå så tror de at de kan gå på vannet. Og som Torbjørn Bergerud spiller, blir de favoritter i semifinalen også – selv om vi møter et turneringslag som «alltid» er i semifinalen.

Men Norge har bedre keeper, selv om kroaten sto godt i OL-kvaliken, sier Oustorp.

For dem som husker OL-kvaliken i Herning, ble den et mareritt for norske skyttere. Det hjalp oss ingen ting at veteranen Mirko Alilovic – er av verdens beste – var ute.

Ivan Stevanovic reddet 61 prosent mot Norge – Ole Erevik og Espen Christsen 26 prosent. Da kunne det ikke bli Rio-tur.

Verdens beste angrepslag

Tidligere landslagstrener Gunnar Pettersen trekker også frem keeperaspektet.

– Bergerud klaget litt på nerver etter den første kampen, men de ser ut til å ha forlatt ham. Steinar Ege ser ut til å ha lykkes med å satse på han som hadde minst erfaring. Hos kroatene er målvaktspillet problemet. Greier de ikke å bedre det, tror jeg Norge vinner, sier Pettersen.

– Vi har et komplett lag, og jeg tror det er bare ett lag vi ville fått trøbbel med, Sverige–men de er jo slått ut. Det jeg lurer litt på er hvordan vi vil takle å få en mer fotrapp spiller mot oss i 5-1-forsvar. Men vi har bakspillere som alle kan gå av en mann. Det tror jeg ingen andre lag har , sier Pettersen, som har enda mer skryt å komme med.

– Vi er det beste angrepslaget i verden. Bare Danmark på sitt beste kan matche oss. I løpet av VM har vi også utviklet forsvarsspillet. Laget har i det hele tatt hatt en utrolig utvikling, sier Gunnar Pettersen.