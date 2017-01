Norge knuste Brasil og tok seg til åttedelsfinalen

Saken oppdateres.

Norge-Brasil 39–26

Norge trengte bare uavgjort for å sikre plass i åttedelsfinalen. Men det var aldri aktuelt.

– Vi tenkte sånn at vi skulle få de tidlig i rød sone. Se om vi klarte å mørne de ordentlig. Vi ville ha dem sliten så fort som mulig, og det synes jeg vi klarte, sa Christian Berge til TV 2 etter kampen.

Brasil holdt følge helt til det nærmet seg pause, men et par kjappe scoringer fra Sander Sagosen gjorde at Norge ledet med fem til hvilen.

Norge - Brasil 39 - 26 Håndball-VM menn i Frankrike tirsdag, gruppe A i Nantes: Norge - Brasil 39-26 (18-13) 9500 tilskuere Norge: Torbjørn Bergerud, Ole Erevik, Espen Christensen - Sander Sagosen 7, Joakim Hykkerud 2, Bjarte Myrhol 6, Kent Robin Tønnesen 1, Magnus Jøndal 5, Kristian Bjørnsen 5, André Lindboe, Magnus Gullerud 1, Magnus Abelvik Rød 6, Christian O'Sullivan 3, Eivind Tangen, Gøran Johannessen 3, Espen Lie Hansen. Toppscorer Brasil: Fabio Chiuffa 6. Dommere: Vaclav Horacek/Jirí Novotný, Tsjekkia. Utvisninger: Norge 3 x 2 min., Brasil 6 x 2 min.

– Viser at vi er å regne med

Etter hvilen var det aldri noen tvil. Norge satte forsvaret med en gang, og det tok nærmere sju minutter før gutta fra Sør-Amerika fikk sin første scoring i andre omgang.

Sander Sagosen styrte mye av spillet, Tønnesen var den store servitøren, mens kantspillerne Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen satte inn det aller meste av sjanser fra kanten.

– Det funka veldig bra i dag. Vi viser at vi er å regne med videre i mesterskapet, sa Kent-Robin Tønnesen etter kampen.

– Vi har analysert mye, og Brasil har sett bra ut. Så vi var litt nervøse. Men jeg tror vi løper dem i senk i løpet av de første 15 minuttene. Jeg tror det var mange som var oppe i rød sone der, sa kaptein Bjarte Myrhol til TV 2.

Til slutt måtte Brasil bare innse at de hadde blitt slått av et bedre lag. Magnus Abelvik Rød (19) satte inn kampens siste, og Norges mål nummer 39. Brasil endte 13 mål bak.

– Et kjempetalent

– Han er et kjempetalent som begynner å bli voksen. Han vil bare få mer og mer spilletid, sa Berge.

– Det å komme innpå og kunne levere er deilig, sa Abelvik Rød selv.

Sander Sagosen ble kåret til banens beste spiller.

Roser trenerne

– Det er ikke ofte vi har løst offensivt forsvar så bra, sa Christian O’Sullivan til Aftenposten med et tilfreds smil. Brassene prøvde i perioder å møte Norge nesten midt på banen, men ble løpt ned gang på gang. Det erkjente også Joao Silva.

– Norge spilte glimrende offensivt og ble rett og slett for smarte for forsvaret vårt. De visste hvordan de skulle løse det. Samtidig møtte vi et veldig godt forsvar og mistet helt farten vår, erkjente Silva.

O’Sullivan ga mye av æren til trenerne.

– Børge (Lund) og Christian (Berge) har ansvaret for henholdsvis de defensive og det offensive, og den jobben de har gjort har vært veldig bra. Vi fikk Brasil til å se dårlige ut, men vi skal huske at dette var et lag som slo Tysland (EM-vinner) og hadde Frankrike i kne i OL, sier Oslo-gutten, som trekker frem Norge bredde som et stort pre i mesterskapet.

Island eller Makedonia

– Vi hadde friske folk å sette inn og kunne bytte mye mer enn Brasil. Det har mye å si i et mesterskap hvor kampene kommer så tett. Derfor orket vi å løpe mye mer enn motstanderen, sier O’Sullivan, som regner med at det blir åttendedelsfinale i OL-byen Albertville. (Meget sannsynlig, men ikke hundre prosent klart før Russland og Frankrike har spilt ferdig ca. klokken 22.15 tirsdag kveld.)

For Norge venter trolig enten Island eller Makedonia i åttedelsfinalen (lørdag). Etter det de lagene har vist hittil i VM, er det en høyst overkommelig oppgave for den norske troppen.

Skulle det bli plass i kvartfinalen også, kommer mest sannsynlig OL-mester Danmark på menyen.

Det blir i så fall en uhyre vanskelig kamp for Norge. Keeperspøkelset Niklas Landin har skremt danskene til gull før.

Aller først skal Norge møte Japan til siste gruppespillskamp. En veldig overkommelig motstander for Christian Berges menn.

