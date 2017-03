Norge lå under til pause - snudde til storseier

Saken oppdateres.

Norge lå under 12-13 halvveis, men Thorir Hergeirssons utvalgte hevet seg etter hvilen. Til slutt endte det med sjumålsseier til Norge.

– Dette er veldig, veldig solid. Kontringsspillet har vært kanonbra i denne matchen, sa Asbjørn Myhre og Ole Gustav Gjekstad i TV Norges kommentatorboks etter kampslutt.

Norge avslutter Golden League-turneringen i Frankrike mot Danmark søndag. Torsdag vant det norske laget 30-27 mot Russland.

Fransk press

Det franske laget åpnet lørdagens kamp med stor energi, noe som førte til at Norge tok timeout på stillingen 5-4 til hjemmelaget etter drøyt 13 minutters spill av 1. omgang.

– Vi må ha mer tålmodighet og nøyaktighet, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til spillerne da.

Lagene fulgte hverandre tett i resten av omgangen, men Frankrike hadde et lite overtak. Hjemmelaget ledet både 9-6, 9-7 og 10-7. Norge kom imidlertid tilbake til 9-10 fem minutter før hvilen. Da tok Frankrike timeout. Marta Tomac ordnet 12-13-scoring for Norge fra sjumetersmerket like før dommeren blåste av omgangen.

Veronica Kristiansen var frisk for Norge før hvilen, ellers var de norske spillerne litt under pari.

Snudde kampen

Etter pause tok Norge tidlig over ledelsen. Det sto 16-14 etter bare tre minutters spill, men Frankrike kom kjapt tilbake og utlignet. Frankrike tok ny timeout på 17-16 til Norge, men bortelaget fortsatte å ha overtaket. Camilla Herrem satte blant annet inn et flott trickskudd til 22-20 etter drøye 16 minutters spill i 2. omgang, men Frankrike kjempet seg tilbake til 22-22.

Derfra og ut sa det derimot stopp for det franske laget. Norge tok tilbake ledelsen etter scoringer av Nora Mørk og Emilie Hegh Arntzen. Da sto det 24-22, og Norge ga seg ikke med det. Plutselig sto det 27-22, og seieren var så å si i boks. Det hjalp at Marta Tomac viste seg bunnsolid fra straffemerket utover i matchen. På stillingen 29-23 tok Norge timeout.

– Nå skal vi spille godt i angrep og "pushe" på, sa landslagssjef Hergeirsson.

Til slutt endte det altså med en klar seier til det norske laget.

Søndag skal Norge møte Danmark. Det er lagets siste kamp i Golden League-turneringen.

