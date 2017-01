Norge lekte med Japan: Fullstendig overlegne i siste gruppespillkamp

Saken oppdateres.

Japan–Norge 23–38

NANTES: Norge disponerte troppen godt, og kampen ble en fin gjennomkjøringen før cuprundene tar til.

Spillere som Joakim Hykkerud, André Lindboe og keeper Espen Christensen fikk bra med spilletid. Norge var som ventet flere klasser bedre enn Japan.

Japan - Norge 23–38 (14–19) 5400 tilskuere Norge: Torbjørn Bergerud, Espen Christensen–Sander Sagosen 3, Joakim Hykkerud, Bjarte Myrhol 7, Kent Robin Tønnesen 2, Magnus Jøndal 2, Kristian Bjørnsen 5, André Lindboe 5, Magnus Gullerud 1, Magnus Abelvik Rød 2, Christian O’Sullivan 3, Eivind Tangen 4, Gøran Johannessen 2, Espen Lie Hansen 2, Petter Øverby. Toppscorer Japan: Hiroki Motoki 4. Dommere: Vaclav Horacek/Jirí Novotný, Tsjekkia. Utvisninger: Japan 3 x 2 min., Norge 1 x 2 Norge møter Makedonia i 1/8-finale lørdag. Kampen spilles i Albertville.

Skal løpe dem i senk

Straks Japan var feid av banen, ble blikket rettet mot neste match – og da handlet det mye om mannen alle frykter, storscoreren Kiril Lazarov. Han scoret 11 da Norge spilte uavgjort mot Makedonia i EM i fjor.

– De har Lazarov, men også mange andre gode. Han må gjerne få score 12 for min del, bare vi greier å stoppe de andre. Da vinner vi kampen, sier Espen Lie Hansen til Aftenposten.

Han er VM-toppscorer med hele 44 mål på fem kamper hittil.

Norge forflytter seg fredag på tvers av Frankrike og lander til slutt i OL-byen fra 1992, Albertville. De fleste norske spillerne ønsket seg Makedonia i åttendedelsfinalen.

– Jeg tror oppskriften kan være å løpe dem slitt slitne. Det gjorde vi mot Brasil, og de begynte å henge med «hue». Makedonerne har vel ikke den beste kondisjonen. Jeg tror vi er bedre trent enn dem, og jeg håper at de kjenner i bena at de har spilt fem kamper, sier Midtjylland-spilleren.

Spesiell taktikk

Christian Berge var glad Japan kom ut i litt syv mot seks spill, altså med keeperen ute av mål. Lørdag venter nemlig laget som bruker den varianten aller mest i VM, Makedonia.

– Vi har ikke møtt syv mot seks så mye før i VM, så det var bra at Japan prøvde det. Men å møte en ekstra japaner eller en Lazarov som ligger ute og styrer er to forskjellige ting. Dette blir spennende, sier Berge, som ikke ser så mye tilbake på kampen i EM i fjor.

Da spilte de to lagene 31–31. Kiril Lazarov scoret elleve ganger i møtet i Krakow for et år siden.

Island hadde langt over et døgn lenger hviletid fra forrige kamp enn Balkan-laget. Etter en frisk makedonsk start var det Island som førte kampen helt til syv-åtte minutter gjensto.

– Litt overraskende at det ble Makedonia, men jeg tror det blir en grei motstander, sa Eivind Tangen, som ble kåret banens beste av TV 2s seere.

Gremmer

Frankrike var allerede sikret førsteplassen i puljen før de vant og spilte 26–25 mot Polen torsdag kveld. De lot for eksempel stjernespilleren Nikola Karabatic hvile i den kampen.

Norge går til kampen mot Makedonia som favoritt. Vinneren møter høyst sannsynlig Danmark i kvartfinalen. Den spilles også i Albertville og går tirsdag neste uke.

(©NTB)