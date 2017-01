Gullet glapp: Her er Berges selvsikre løfte til fansen

Saken oppdateres.

Frankrike-Norge 33 – 26

PARIS: Håndballjentene har skjemt oss bort med OL, VM- og EM-gull. Det tok 70 år siden første landskamp før gutta kom sin første finale.

Umeritterte Norge satte femdobbelt verdensmester og dobbel OL-mester Frankrike på prøve i 1. omgang. I 2. omgang ble imidlertid nivåforskjellen synlig. Norge kollapset, og gullet glapp.

– De hadde mer krefter enn oss. Vi gjorde en del tekniske feil da vi ble slitne. De er gode, og de kom med et vanvittig trykk, oppsummerte landslagstrener Christian Berge overfor TV 2.

– Vanvittig stolt

Sølvet er likevel det beste de norske håndballherrene har gjort noensinne, og med ni av spillere 25 år eller yngre i VM-troppen, lover det godt for fremtiden.

– Jeg er ordentlig stolt over guttene. Etter kampen fortalte jeg dem at de skal være stolte over hvilken prestasjon de har gjort. Så kommer vi til å stå i flere slike situasjoner, og da skal vi ta dem, sa Berge.

Det var en stolt Berge som satte ord på mesterskapet.

– Vi er ordentlig gode når vi er gode. Dessverre begynte vi å gjøre tekniske feil da vi ble slitne, men akkurat nå er jeg bare vanvittig stolt. Én gang skal vi stå øverst, lovet Berge.

Også en rekke av spillerne kom med lignende løfter i intervjuer etter kampen.

– Akkurat nå er vi litt skuffet. Når det synker litt inn, skal vi nok greie å være fornøyde. Men de neste årene skal vi ikke være fornøyde med en sølvmedalje, sa Kent Robin Tønnesen.

Frankrike-stjernen Nikola Karabitic roste Norge.

– Norge spilte veldig bra. Det var en tøff kamp for oss, sa han.

Norge tok føringen

Norge måtte ha wild card for å komme med i VM. Slik har det imidlertid ikke sett ut i mesterskapet, og Norge rystet tittelforsvarer og hjemmefavoritt «Les Bleus» foran 18.000 tilskuere i multihallen i Bercy.

Den elektriske stemningen gikk ned på lavspenning da Norge tok føringen i kampen, og var oppe i tre måls ledelse på det meste.

– Fortsett å trykke i kontringene, for de slurver så det griner etter, var trener Christian Berges beskjed til spillerne under timeouten på stillingen 11–9 til Norge.

Hjemmehelten Thierry Omeyer ble skutt ut av mål og byttet med annenmålvakt Vicent Gerrard etter et kvarter. Han slet i starten, men klarte mot slutten av omgangen å redde noen opplagte muligheter fra Magnus Jøndal og Magnus Gullerud.

– Denne omgangen er uvirkelig, meldte en ekstatisk TV 2-kommentator Harald Bredeli.

Kostbare feil

På det meste ledet Norge med tre mål etter sterk skyting av Kent Robin Tønnesen, Espen Lie Hansen og Eivind Tangen. I tillegg hadde Norge et enormt driv i kontrafasen, men forsvaret satt ikke like bra som tidligre i mesterskapet.

Det gjorde at Frankrike snudde til 18-17 i siste sekund før pause.

Norge hadde satt en støkk i Frankrike. Det var imidlertid et helt annet Frankrike som kom ut fra garderoben til 2. omgang.

Avstanden ned til Norge ble raskt faretruende stor.

Norske skuddmiss og tekniske feil knallhardt straffet av hjemmeyndlingene, og decibelnivået steg til Richters-rystelser i hallen.

Etter hvert hadde Frankrike full kontroll på finalen, og viste hvorfor de blir regnet som verdens beste håndballag.

Til slutt var de milevis foran Norge. Frankrike vant 33–26, og innfridde dermed forventningene på hjemmebane.

– Jeg kan ikke beskrive følelsen, jeg kan fortsatt ikke fatte dette. Jeg er så glad for at vi klarte å vinne. Jeg er stolt av laget og det franske folket. Vi har hatt en vanskelig vei til gullet. Vi hadde mye press på oss, sa Nikola Karabatic til TV 2.

– Når Frankrike gir alt, holder det ikke at vi gir alt. Da er Frankrike bedre, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli.

– Dette sølvet er godt som gull. Det har vært et fantastisk VM av våre håndballgutter. Vi ble rett og slett slått av universets beste lag. Det er til å leve med, sa Bredeli.

Fikk én dag mindre hvile

Det var vært mye diskusjon rundt oppsettet i VM. Frankrike spilte sin semifinale torsdag, Norge fredag – og dermed fikk de norske håndballherrene én hviledag mindre etter et hardt program. Det samme fikk Kroatia, som møtte Slovenia i bronsekampen lørdag. Slovenerne tapte for Frankrike torsdag, mens kroatene hadde under ett døgn på seg fra semifinalen til bronsefinalen.

IHF-president Hassan Moustafa innrømmet på en pressekonferanse søndag formiddag at systemet ikke er rettferdig og at man skal se på det. Tidligere har semifinalene gått på samme dag.

Dansk TV har intervjuet IHFs turneringsansvarlige, dansken Per Bertelsen, og han sier rett ut at det ligger økonomiske årsaker bak. Når kampene spres, slik at det blir en semifinale hver dag og en bronsekamp alene på en dag, blir det større oppmerksomhet om kampene.

VM 2019 spilles i Danmark og Tyskland, med finalen i København. I 2018 er det EM i Kroatia.