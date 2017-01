Norge vil ha håndball-VM sammen med Danmark og Sverige i 2023

Saken oppdateres.

Norges Håndballforbund ligger ikke på latsiden når det gjelder å påta seg internasjonale mesterskap. Ikke før er delte EM for kvinner og menn i 2020 spikret, så gyver NHF løs på noe som egentlig var umulig: Et tredelt VM. Det står nemlig i statuttene til Det internasjonale håndballforbundet (IHF) at VM ikke kan deles mellom mer enn to land.

– På kongressen i november fikk vi overbevist IHF om at et VM delt på tre land også kan være en god idé, og i Paris 28. januar skal vi møte IHFs council (styre) og legge frem våre planer, sier en entusiastisk generalsekretær i NHF, Erik Langerud.

– Rent teknisk ville det ikke vært noe problem for oss å arrangere et VM alene (Norge gjorde det i 1993 og 1999), men det blir for mange «uinteressante» kamper. Vi har hatt nok av mesterskap med tomme tribuner. Med tre arrangørland får vi også tre hjemmelag, og det vil løfte VM publikumsmessig.

Finale i Danmark

Allerede for halvannet år siden gikk Norge i dialog med det svenske og danske forbundet som straks tente på ideen. Forhandlingene har også gått uten hevntanker fra Den store nordiske krigen på 1700-tallet om hvem som skal ha det gjeveste, semifinalene og finalen.

– Vi deler herre-EM 2020 med Østerrike og Sverige. Da skal svenskene ha finalen. Dame-EM 2020 deler vi med Danmark, og da skal vi ha finalen (Telenor Arena). Derfor var det naturlig at Danmark fikk finalespillet i VM 2023, forklarer Langerud.

Norge skal ha innledende gruppespill pluss fire åttendedelsfinaler og to kvartfinaler. Kampene skal i utgangspunktet spilles i Trondheim og i nye Jordal Amfi, men det kan bli forandringer.

– Vi vet at det sysles med planer om storhall i Drammen og Bergen, og disse byene kan også komme i bildet som arrangør hvis prosjektene realiseres.

Får konkurranse

Både til VM i 2021 og 2023 finnes det allerede søkere, men Langerud tror de skandinaviske landene ligger godt an.

– Kvinnehåndballen står sterkt hos oss, og vi har laget et konsept hvor sporten står i fokus. Fulle tribuner gir en bedre opplevelse for alle. Det fordyrer heller ikke å ha mesterskapet i tre land når avstandene er så korte, sier generalsekretæren, som kan røpe at danskene har tenkt Kolding og Herning som arenaer, mens Sverige planlegger for Malmö og Göteborg.

– Hvilke positive effekter kan dere få ut av VM?

– Vi får bygget opp en base av frivillige, vi får bygget en organisasjon som har noe å strekke seg etter og vi får VM inn som et element i rekrutteringen. I tillegg tror vi at vi skal klare å tjene litt, avslutter Erik Langerud på Hotel Mercure i Nantes. Der stryker en smilende Thorir Hergeirsson forbi. Han har ikke noe imot en ny hjemmebane i VM – 24 år etter forrige gang.

