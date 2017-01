Norges motstander i VM-åttendedelsfinalen er klar

Saken oppdateres.

Island – Makedonia 27–27

NANTES: Island kastet bort en gyllen mulighet til tredjeplass i pulje B ved å gi fra seg en klar ledelse i annen omgang. Den var på hele 25–20, men så gikk det åtte minutter uten islandsk scoring. Makedonia takket for invitasjonen og spilte seg til 27–27. Det ene poenget var nok til å beholde tredjeplassen i gruppen og få Norge som motstander lørdag.

Island fikk en dårlig start og lå under 0–3, men kom seg og overtok ledelsen på 7–6. Ved pause ledet islendingene 15–13 over et makedonsk lag som mislyktes ganske kraftig med å bruke syv utespillere og åpent mål. Tilsammen seks ganger havnet ballen i tomt bur.

Makedonerne virket slitne og gjorde hele åtte tekniske feil i første omgang mot fire for Island.

Urettferdig oppsett

Island hadde en klar fordel i kampen mot Makedonia. Laget hadde ikke spilt siden tirsdag da et av VMs dårligste lag var motstander, Angola. Makedonia på sin side hadde mindre enn ett døgns pause siden bataljen mot topplaget Spania. Slik er IHFs oppsett i VM.

Flere av de norske spillerne uttalte på forhånd at de ønsket seg Makedonia, som de trodde ville være lettere å løpe fra en Island.

Nå blir det møte med en av verdens mestscorende spillere gjennom tidene, Kiril Lazarov. Han scoret 11 da Norge spillte 31–31 mot makedonerne under EM i fjor. I VM har han scoret 44 på fem kamper.

Barcelona-spilleren er den som skyter desidert mest, men uttellingsprosenten er 65 - bra for en bakspiller.

Island gikk også videre til åttendedelsfinalen, men møter hjemmefavoritten Frankrike. Det var den skjebnen Makedonia og Island slåss for å unngå. Frykten for Norge er ikke den samme.

Frankrike vant bare 26–25 over Polen torsdag kveld, men sparte sine beste spillere, blant dem Nikola Karabatic. Puljeseieren var allerede klar.

