Norges sjokkplan ble lagt for to dager siden

ALBERTVILLE (adressa.no): Nettopp det var konstruert for å gi Ungarn et aldri så lite åpningssjokk i tirsdagens kvartfinale.

- Jeg hadde et møte med Espen for to dager siden. VI hadde en plan om at Espen skulle løpe alt han maktet, og så bytte når han var sliten, forteller landslagssjef Christian Berge.

Storskytteren fra Drammen har stort sett spilt forsvar de siste kampene, og adlød ordren uten å mukke. Og man kan godt si at det funket som smurt.

Etter tre minutter hadde han scoret to ganger og skaffet én straffe. Etter tolv minutter hadde Espen Lie Hansen dunket inn ytterligere to. Det gjorde ham svært delaktig i Norges drømmeåpning, som sørget for at det sto 9–3 etter Lie Hansens fjerde scoring.

- Deilig

– Det er demoraliserende for motstanderne når de scorer et mål, og så sitter den plutselig i det andre målet tre sekunder etterpå. Espen gjør en formidabel oppgave. Ikke bare fremover, men også bakover. Han er tøff og..., sier Christian Berge før han han ikke klarer å holde gleden over semifinaleplassen inne lenger.

– Ææææh, dette var moro, altså!

Lie Hansen selv hadde bein som var mer enn klar til å løpe etter de siste kampene. Så da var det bare å gjøre nettopp det.

– Jeg fikk beskjed om å ta beina fatt. Det er ikke første gangen det, og vi treffer godt på det i dag også. Det er deilig, sier han.

Samtidig er han klar på at det var viktig for ham å få uttelling tidlig.

– Det gir en vanvittig energiboost. Det er mye lettere å løpe når du treffer. Hadde jeg bommet ville det vært tyngre å løpe neste gang. Men det smitter bare over, og gjør du det bra i front, viser glede og jubler for hverandre, smitter energien rundt på den rekken som står i forsvar også, sier han.

Roser assistenten

Nettopp forsvarsspillet var en annen nøkkel til den norske bragden som endte med 31–28-seier over Ungarn.

Bjarte Myrhol og Christian O’Sullivan dannet et mektig midtforsvar, mens Lie Hansen og Kent Robin Tønnesen gjorde manns jobb på sidebackene. I tillegg var vingene Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen som alltid god.

Det gir Christian Berge assistenttrener Børge Lund kreditt for.

– Han har lagt en utrolig bra plan. Vi er helt trygge på hva vi skal møte, hvilke system som kommer, hvem som skal ta skuddet og hvordan vi skal jobbe to og to sammen. Spillerne er instruert veldig godt av Børge på det.

– Han får æren?

– Ja, helt klart. Han er utrolig dyktig på å finne de små signalene i hvert mannskap, sier han.

Selv liker ikke Berge særlig fokus på sine egne prestasjoner, til tross for at han har tatt Norge til sin andre semifinale i hans andre mesterskap som sjef.

– Det er vanvittig moro, jeg synes det. Men det er guttene som gjør jobben. Det er de som trener og gjør den beinharde jobben. Jeg er bare heldig som får ha dem på samling, jeg, sier han.