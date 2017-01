Norges stjerneskudd før VM: – Det har skjedd store forandringer

Saken oppdateres.

I hjemlandet til sin nye klubb skal Sander Sagosen (21) gjøre som de aller beste og vise at han kan prestere i to mesterskap på rad.

Det 21 år gamle stjerneskuddet var blant de norske spillerne som skinte sterkest i EM i Polen for ett år siden. Norge tok seg til semifinalen mot Tyskland, og den norske playmakeren kom med på mesterskapets stjernelag.

Et halvt år senere ble Sagosen solgt til storklubben Paris Saint-Germain, hvor han skal spille fra og med neste sesong.

15. januar står han ansikt til ansikt med Nikola Karabatic og flere av sine kommende lagkamerater når Norge møter vertsnasjon Frankrike i VM.

– Det blir gøy, men det er ikke noe jeg har tenkt veldig mye over. For meg handler det om å vinne håndballkamper. Men jeg er sikker på at hele mesterskapet blir en kjempefest for franskmennene, sier Sagosen til NTB.

– Kan slå Frankrike

I EM overrasket Norge stort da laget slo Frankrike 29–24 i hovedrunden, noe som kostet laget en plass i semifinalen. Sagosen scoret fire av målene.

– Hva har skjedd med Sagosen i løpet av det siste året?

– Det har så klart skjedd mye. Jeg har utviklet meg som spiller og person, bygget fysikk og alt det der. Det har skjedd store forandringer, men det er små, små prosent du henter, og jeg føler jeg har lagt på noen prosent, svarer Sagosen, som ikke ser noen grunn til at Norge ikke skal kunne slå den regjerende verdensmesteren igjen.

– De gjorde et dårlig EM og tok ikke gull i OL. Nå er det mye press på dem på hjemmebane. Vi viste at vi kunne slå dem i Polen, og det er så å si samme lag som kommer igjen. Det blir tøft, men jeg vet at vi kan slå dem.

Vil vise seg frem

Sagosen, som er inne i sin siste sesong hos den danske serielederen Aalborg, er blitt kåret til verdens beste unge spiller de to siste årene. I VM ønsker 21-åringen å ta enda mer ansvar i det norske laget og gå foran i krigen med flagget på brystet.

– Litt av kunsten er å klare å prestere i to mesterskap på rad. Det kan være litt flyt og hell, men de gode spillerne klarer å prestere gang på gang, sier trønderen.

– Jeg er en spiller som liker å ta ansvar og stå i sentrum når ting skal avgjøres. Det får jeg mulighet til her, og selvfølgelig må jeg lykkes med det, hvis ikke får jeg ikke muligheten igjen.

– Nå har vi gått på noen smeller med landslaget i det siste, hvis du spør meg. Det er viktig at vi får snudd den trenden og får litt styr på det igjen.

Norge møter Sverige i to oppkjøringskamper før VM-premièren mot Polen 9. januar. I tillegg til Frankrike, er Russland, Brasil og Japan de andre lagene i Norges gruppe.

