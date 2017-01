Norges superskytter har ett ønske for lørdagen, men tviler på at trener Berge innfrir

Saken oppdateres.

KROATIA-NORGE 25–28

Norge er klare for finalen i håndball-VM. Semifinalen mot Kroatia ble imidlertid langt fra en lett reise. Norge trengte to ekstraomganger - fullspekket med dramatikk - for å sikre den historiske bragden.

Norges nye kjæledegger har bare to døgn på å komme seg - så venter vertsnasjonen Frankrike i finalen.

Først kommer imidlertid lørdagen, som skarpskytter Eivind Tangen håper blir svært rolig.

– Nå kjenner jeg meg utladet - fysisk og mentalt. Du er spent og spent og spent, og venter helt til ni for å spille kamp, og når det ender godt, går luften ut av deg, sier Tangen til Adresseavisen.

– Kvelden skal brukes til å drømme

Tangen innrømmer at han helst ikke vil tilbringe for mye tid i en håndballhall lørdag.

– Nå handler det om å samle mest mulig krefter. Jeg håper vi ikke skal gjøre noe som helst i morgen, og bare ligge på sofaen. Men du vet aldri, hvis du kjenner Berge rett, skal vi plutselig begynne å trene, sier Tangen med et glis.

– Kvelden og natten skal bare brukes til å drømme, sier kaptein Bjarte Myrhol.

- Vi skal drømme over alt vi har opplevd her i kveld. Vi skal ikke ofre Frankrike en tanke.

De norske spillerne var helt ekstatiske etter kampslutt. De lå strødd - og tårene rant. Når man sikrer den største prestasjonen noensinne i norsk herrehåndball, er det mange inntrykk å fordøye.

– Det blir ikke lett å sove nå. Vi får prøve å nyte denne kampen i kveld og i natt, og så se frem mot Frankrike i morgen, sier kantspiller Kristian Bjørnsen, og legger spøkefullt til:

- Vi får forhåpentligvis spise frokost senere enn halv ni.

– Det perfekte scenarioet

Det er imidlertid Christian Berges konstante finpussing og øye for detaljer som får en stor del av æren på en kveld som dette. Derfor kan timene inn mot finalen fort bli brukt til å forberede seg på den formidable utfordringen som venter.

Kristian Bjørnsen understreker at Norge stadig er en underdog inn mot finalen.

– Det er det perfekte scenarioet. Det er David mot Goliat. De har alt å tape, vi har alt å vinne, Vi skal bare gå ut og nyte, nyte rammene som er her, sier Bjørnsen.

Håndballfinalen spilles klokken 17.30 søndag.