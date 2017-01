Norsk VM-nedtur: Ble overkjørt av vertsnasjonen

Saken oppdateres.

Frankrike - Norge 31–28

Saken oppdateres

NANTES/OSLO: De norske håndballherrene kjempet innbitt, men tapte 28–31 i VM-kampen mot Frankrike søndag.

Norge havnet bakpå allerede fra starten av kampen. På det meste var de hele syv mål bak Frankrike, men mot slutten knappet de litt inn på ledelsen.

Det holdt allikevel ikke, til Bjarte Myrhols store frustrasjon.

Tydelig irritert

Etter kampen endte nemlig han og Frankrikes største stjerne, Nikola Karabatic, i klammeri. De to spillerne diskuterte tydelig rett etter kampen. Myrhol ga seg ikke før etter at Karabatic hadde blitt kåret til banens beste spiller, og lagene hadde takket for kampen.