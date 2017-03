Norsk landskamp utsolgt på rekordtid: - Vi har aldri opplevd lignende

Saken oppdateres.

Når Norges håndballherrer møter Frankrike i EM-kvalifiseringskamp i Oslo Spektrum 3. mai, blir det for fulle tribuner.

Billettene gikk unna i en fei, i løpet av to dager. Interessen rundt laget har aldri vært større.

– Jeg her merket det på antall meldinger jeg får. Plutselig er det veldig mange som vet hvem jeg er. Men vi er også blitt flinke til å by på oss selv, sier målvakt Torbjørn Bergerud.

Norges resterende kamper i EM kval. 3. mai Norge–Frankrike i Oslo Spektrum. Sendes på MAX 6. mai Frankrike–Norge, sendes på TV 3 14./15. juni Belgia–Norge (bortekamp) TV 3 eller Viasat4 17.6 juni Norge–Litauen, Oslo Spektrum. Avgjørende kamp. .

Redningsmannen ble populær

Det var han som på magisk vis reddet et straffekast i siste sekund mot Kroatia i siste VM, og dermed bidro til at Norge kom til finalen.

Der ble det sølv etter tap mot Frankrike, men det var ingen tvil om at herrelandslaget «vant» det norske folk.

Nettopp denne uventede medaljen, og det at nordmenn har fått øynene opp for hva landslaget står for, har bidratt til økt oppslutning, tror Bergerud.

Overveldet over interessen

– Håndballgutta er superhotte, og vi har aldri opplevd lignende etterspørsel etter billetter. Vi har dessverre ingen flere å legge ut for salg til kampen 3. mai, sier Kirsten Birkeland i Norges Håndballforbund.

Den eneste gangen de siste 12 årene at håndballen har hatt helt fullsatt Oslo Spektrum, var kampen mot Serbia i 2014. Da var det 6622 tilskuere i hallen. Nå settes det inn ekstra stoler for å få inn til 6900 tilskuere.

Er blitt kjendiser

Bergerud og lagkamerat Joakim Hykkerud, som spiller i henholdsvis Danmark og Tyskland, merker engasjementet på flere måter.

– Folk stopper meg på gaten for å gratulere og prate om bragden vi gjorde. Det er dessuten veldig mange som ønsker en bit av meg, for eksempel forespørsel om foredrag. Det er veldig morsomt, sier Hykkerud.

Spillere som unner hverandre suksess

Strekspilleren som har undertegnet for Drammen kommende sesong, tror at den nye populariteten også kan forklares ut fra at herrelandslaget oppleves som veldig folkelig.

– Vi er også en gjeng som unner hverandre suksess og det legger det norske folk merke til.

Han gleder seg til fortsettelsen, både hjemme 3. mai og deretter borte mot Frankrike tre dager senere, og så den avgjørende EM-kvalifiseringskampen mot Litauen i Oslo Spektrum 17. juni.

Da faller avgjørelsen

Det er kampen landslaget må vinne, fordi Christian Berges spillere tapte det første oppgjøret mot Litauen i november.

Denne søndagen blir det dessuten dobbeltkamp i hallen, da kvinnelandslaget møter Frankrike.

Alltid gøy på hjemmebane

Hykkerud er svært hissig på at Norge skal bli med på neste mesterskap også.

– Jeg er en stolt sølvvinner som drømmer om gull en dag, ler han.

Det gjør også målvakt Bergerud, som tror at Norges historiske innsats i siste VM, ikke noe herrelag har kommet så langt tidligere, har bidratt til den store oppmerksomheten.

– VM-sølvet blir nevnt jevnlig her nede i Danmark til og med.

Han er tent på nye oppgaver i landslagsmålet, men tror de resterende kampene i EM-kvaliken blir tøffe.

– Vi er nødt til å være konsentrerte og ta kampene på alvor. Gjør vi ikke det, kan vi tape for hvem som helst. Vi lærte litt etter kampen mot Litauen sist, så vi skal ikke gå på den samme smellen en gang til.