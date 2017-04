Russernes yndling er tilbake etter dopingdom. Nå reagerer konkurrentene kraftig: - Mangel på respekt

Saken oppdateres.

Danskene har sin egen stjernespiller i Caroline Wozniacki. Hun har gjort det helt klart hva hun mener om at Maria Sjarapova får wild card (friplass uten egentlig å være kvalifisert) til en rekke turneringer.

– Mangel på respekt for de andre spillerne, sier hun. Wozniacki er i dag ranket som nummer 11 i verden.

For lettvint

En annen spiller som liker dårlig at Sjarapova nå kan spasere rett inn i kvalitetsturneringer etter å ha sonet ferdig sin dopingdom, er polske Agniszka Radwanska. Hun er nummer 8 på verdensrankingen.

– Denne måte å komme seg inn i turneringene på skal bare være mulig dersom noen av dem som er kvalifisert blir skadet. Det skal ikke være slik at spillere som har vært ute på grunn av doping, kan gå rett inn. Maria bør bygge opp sin karrière på en annen måte ved å begynne med de mindre turneringene, sa den polske 28-åringen for tre dager siden, ifølge Reuters.

Radwanska mener det blir feil å gi Sjarapova plass i Grand Slam-turneringen French Open.

– Det er åpenbart at reglene blir vridd slik at det passer til hvem som ønsker å gjøre hva, sier Wozniacki ifølge BBC.

Det er deres siste sjanse

Nå får kritikerne svar på tiltale fra Maria Sjarapovas manager, Max Eisenbud.

I en melding til den amerikanske tennisjournalisten Ben Rothenberg (New York Times) slår han fast at det må være en slags misunnelse som ligger bak uttalelsene til Radwanska og Wozniacki.

– Disse rundreisespillerne (Eisenbud bruker begrepet «journeymen» – journ.anm.) som Radwanska og Wozniacki, som aldri har vunnet en Grand Slam og nå ser en ny generasjon passere dem, de er smarte som prøver å holde Maria ute fra Paris. Ingen Serena (Wiliams), ingen Maria (Sjarapova), ingen Vika (Aznarenko), ingen Petra (Kvitova), det er deres siste sjanse til å vinne en Grand Slam, skriver Sjarapaovas manager til Rothenberg om fraværet av de største stjernene i sommerens første Grand Slam-turnering.

Meldonium

Maria Sjarapova testet positivt for stoffet meldonium i januar 2016. Meldonium er en østeuropeisk medisin som brukes i behandling av hjertelidelser. Den sto ikke på dopinglisten frem til 1. januar 2016. En rekke østeuropeiske utøvere ble tatt for bruk av dette stoffet etter at forbudet trådte inn.

Maria Sjarapova innrømmet at hun hadde brukt meldonium, men hun mente at det aldri var meningen bevisst å dope seg. Dommen på to år ble anket til domstolen CAS. CAS kom til at straffen skulle kortes ned til 15 måneder.

CAS slo fast at Sjarapova ikke har forsøkt å skjule sin bruk av meldonium, og at det derfor er slik at hun ikke hadde som intensjon å dope seg.

Sponsorfavoritt

Maria Sjarapova skal spille sin første kamp siden januar 2016 i Stuttgart kommende onsdag. Da møter hun italienske Roberta Vinci. En motstander hun har møtte to ganger før og slått to ganger tidligere.

Selv om hennes motstandere trolig vil gi henne en relativt kjølig velkomst, er det noen som er glad for at hun er tilbake. Bilprodusenten Porsche er hovedsponsor for turneringen i Stuttgart og tilfeldigvis også privat sponsor for Maria Sjarapova.