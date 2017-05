Norge knuste laget som snøt dem for VM-gull: – Det var revansje

To døde i skoleskyting i Dallas

– Han skal være sjeleglad for at han er på lista

Her er trønderne som banker på EM-døren

Måtte utsette generalforsamlingen - kunne ikke redegjøre for 4,2 millioner

– Han skal være sjeleglad for at han er på lista

To døde i skoleskyting i Dallas

To døde i skoleskyting i Dallas

– Han skal være sjeleglad for at han er på lista

Saken oppdateres.

Norge – Frankrike 35–30

OSLO SPEKTRUM: For i møtet mot laget som snøt Norge for VM-gull, var det 13-målsscorer Sander Sagosen og hans lagkamerater som kunne danse i Spektrum.

– Det var ordet vi brukte i garderoben. Det var revansje, sier Kristian Bjørnsen i et intervju på Eurosport.

Sagosen, som ble kåret til Norges beste, var høyt og lavt, med innspill og tæl. En inspirator og et godt eksempel på Nye Norge.

– Vi har nivået inne, vi har samholdet, og vi har utrolig mange gode håndballspillere. Og så har vi fått frem X-faktoren i Sander, sa Bjarte Myrhol til NTB etter kampen.

– Hva skal man si om ham? Alle ser hvilken vanvittig prestasjon det er å score 13 mål mot Frankrike.

Seier med fem mål var overveldende, og sluttminuttene inneholdt alt. Redningen fra målvakt Torbjørn Bergerud, susere fra storskytter Kent Robin Tønnesen, kontringer og frysninger.

Mestrene – det er vi

«We are the champions», lød det over høyttalerne da Norge takket et rekordstort publikum på nesten 7000. Aldri har så mange sett herrehåndball på hjemmebane før. Og dette er bare starten.

Klarer Norge å ta seg til Kroatia i januar, og et nytt mesterskap, er målet så klart gull. Men noen flere kvalifiseringskamper gjenstår.

Norge spiller returen mot Frankrike på bortebane allerede lørdag. Heldigvis er yndlingene snart hjemme igjen, med kamper både i Spektrum og på Elverum før sommerferien.

Blant annet går den viktige kampen mot Litauen i Oslo. Det er laget Norge tapte mot i den første EM-kvalifiseringskampen.

To går videre

Norge har nå fire poeng, like mange som Frankrike. De to beste lagene fra puljen går videre til EM. Litauen og Belgia kjemper også hardt for å få den muligheten.

Men seieren over Frankrike betyr nesten alt. På forhånd var det sagt at seier her var bonus. Bonusen kom.

– Frankrike hadde respekt for oss, sier landslagstrener Christian Berge.

Han kjenne dette gamet.

Gamle meritter er ikke mye å bygge på for Frankrike, når Norge har et fremadstormende lag der respekten for de store totalt er borte.

– Vi kan vinne på en god dag, sa Berge, og spillerne hans gjorde det.

For en revansj

Norge tapte med syv mål da lagene møttes i VM-finalen. Den gangen var sølvet en bitter pille å svelge.

«Dere må stå i siste del av kampen» sa speakeren da det var igjen drøye fire minutter.

Da klappet de elleville publikummerne for et lag som er i verdenstoppen, som er blitt stabilt, og har verdensstjerner i egne rekker.

De franske spillerne, vant til nesten bare seire på sin CV, var ikke helt til å kjenne igjen. For da udyret Kent Robin Tønnesen våknet, Sander Sagosen var i det lekende hjørnet og de to kantspillerne Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen fikk brukt farten sin, var alt som det skulle være.

Og så kapteinen da. Bjarte Myrhol er limet, en bjørn, en veteran som holder forsvarsspillerne slik at det blir luker for medspillere, han skaffer straffer og setter stort sett egne straffe.

– Det har aldri vært så gøy som nå, kommer det fra spilleren som vanligvis holder til i dansk håndball.

Oppvisning i starten

Norges første omgang startet som kunst. For når Sander Sagosen sender pasningen bak ryggen og ut til kantspiller, den elegante Magnus Jøndal, er tonen satt.

Snart skulle målvakt Torbjørn S. Bergerud ha reddet en straffe og Sander Sagosen levert en lekker pasning til kaptein Bjarte Myrhol, som scoret.

Sagosen kom også med de uventede skuddene. Frankrike var tydelig spesielt oppmerksom på trønderen, men det er ikke så rart for han er kåret til verdens beste unge spiller to år på rad.