Sagosen hudflettes av dansk veteran: – Jeg hater spillere som gjør sånt

Saken oppdateres.

Aalborg Håndbold – Bjerringbro-Silkeborg 28–26

– Hvis han velger å legge fokuset der, er det opp til ham. Vi spiller tøff håndball, og det går begge veier, sier Sander Sagosen til Aftenposten.

Gårsdagens DM-semifinale mellom Aalborg og Bjerringbro-Silkeborg beskrives på følgende måte av tabloidavisen Ekstra Bladet: «Det lignet mest en bryte- eller boksekamp».

Sagosens Aalborg gikk seirende ut av «brytekampen», men etter oppgjøret gikk Bjerringbro-Silkeborgs veteran Michael Vestergaard Knudsen (38) knallhard ut mot Sagosen.

– Hater spillere som gjør sånt

Han mente at Sagosen ved minst én anledning filmet. I den omtalte situasjonen fikk Knudsen en tominutters utvisning.

– Hvis det er noe vi ikke skal ha i håndballen, er det skuespillere som fremprovoserer sånt. Når dommerne går på det, er det åpenbart en fordel for dem. Jeg tror ikke det kler sporten vår. Jeg hater spillere som gjør sånt, sier Michael Vestergaard Knudsen til Ekstra Bladet .

Den omtalte episoden skjedde ti minutter ut i kampen. Ekstra Bladet og Knudsen konkluderer med at Sagosen filmet.

«Nordmannen filmet og laget en puff i skulderen om til et slag, og etterpå falt han i gulvet med et brak», skriver avisen.

Slik beskriver Sagosen selv det som skjedde:

– Det som skjedde var at vi fikk dømt feil to ganger mot oss i forkant. De spilte på at vi sto i veien. Så står jeg stille, og han (Knudsen, journ.anm.) dytter meg bort. Han gir meg muligheten ... At dommerne velger å gi ham utvisningen, må dommerne nesten svare på, sier Sagosen.

Sagosen: – Alltid temperatur

– Det blir alltid litt temperatur når det sluttspill. Det er sånn det skal være, sier den norske håndballstjernen.

Sagosen er fornøyd med 28–26-seieren og ser frem mot neste semifinalekamp førstkommende lørdag.

– Vi vant kampen og spiller fysisk og bra forsvarsspill. Det er gøy å spille sånne kamper. Jeg er i god form og har spilt noen gode kamper over lengre tid nå, sier Sagosen.

Etter sesongen melder han overgang til storklubben Paris Saint-Germain.

– Tankene er ikke der helt ennå, men det er en del som skal planlegges før flyttingen. Man må være profesjonell og fullføre med stil her i Aalborg. Det hadde vært perfekt å avslutte med en tittel her, sier Sagosen.