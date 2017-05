Sagosen hylles i Danmark etter storkamp: - Bra for oss at han ikke spiller i denne ligaen neste sesong

Saken oppdateres.

Sander Sagosen var i kjempeslag og førte Aalborg til finale i det danske håndballspillet. Bjerringbro-Silkeborg ble slått 31-23 i avgjørende semifinale tirsdag.

Nordmannen spiller sine siste kamper for Aalborg før han fortsetter karrieren i den franske storklubben Paris Saint-Germain. Han vil gjerne krone oppholdet med en tittel.

Etter kampen ble han trukket fram både av med- og motspillere.

– Sander er for god. Han spilte en vanvittig kamp. Det er iallfall min fornemmelse, sa Bjerringbro-Silkeborgs strekspiller Kristian Ørsted til klubbens nettsted . Ørsted spilte sin siste kamp for klubben før han flytter til Norge for å spille for Elverum.

Sagosen scoret ti mål i kampen.

– Det som imponerer meg mest, er at Sagosen under stort press løfter seg. Det var Sagosen mot BSV, sier Peter-Bredsdorff-Larsen til danske TV 2 Sport etter kampen.

– Heldigvis spiller han ikke i denne ligaen neste år, for han er ustoppelig, sier BSV-treneren.

Han sammenligner nordmannen med en av tidenes beste håndballspillere.

– Han minner veldig om (Nikola) Karabatic. Han er verdens klart beste duellspiller akkurat nå, og den verste man kan møte.

Aalborgs nettsted slo fast at finalebilletten ble sikret med "godt angrepsspill anført av Sander Sagosen i overdådig spillehumør, hvor han for alvor sto fram som en av verdens beste håndballspillere i en alder av bare 21 år".

Sagosen og hans lagkamerater ble hyllet av 4837 tilskuere i egen hall.

Aalborg har hjemmebane også i første finalekamp mot Skjern torsdag 25. mai. Returkampen spilles tre dager senere. Aalborg spiller hjemme i en eventuell tredje finale.