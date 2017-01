Sagosen måtte besinne seg i bråket: - Ikke vits å gjøre noe dumt

Saken oppdateres.

NANTES (adressa.no): Da kampen var avsluttet stimlet nær samtlige spillere seg sammen på gulvet i Nantes.

Temperaturen var høy og situasjonen var uoversiktlig. Og i pressesonen etterpå var det ett spørsmål som ble gjentatt oftere enn de fleste:

– Hva skjedde?

De fleste norske spillerne hadde ikke helt fått det med seg.

– Jeg fikk ikke helt med meg hva som skjedde. Jeg merker at jeg får en dytt i ryggen, og biter litt på den taklingen der. Så får jeg roet meg ned. Det er ikke vits i å gjøre noe dumt der. Kampen er ferdig, vi har tapt og sånn er gamet, sier han til adressa.no.

Tydelig kroppsspråk

Temperaturen var høy stort sett hele kampen. Den iranske dommerduoen hadde sitt svare strev med å holde styr på begivenhetene, og delte ut tominuttere i hytt og vær. Og det var den norske leiren som var klart mest frustrert over dømmingen, i hvert fall i den første omgangen.

Kent Robin Tønnesen slo ut med armene, Sander Sagosen gestikulerte voldsomt og landslagssjef Christian Berge ristet oppgitt på hodet nesten oftere enn ikke.

– Jeg synes de var bra nok til å holde hodet kaldt. Det er ikke der problemet var, sier Berge.

Høyreback Tønnesen, som hadde sin beste angrepskamp hittil i VM, er forsiktig når VGs journalist spurte ham om hva han synes om dommerne.

– Hva skal man synes, da? De har kanskje ikke helt kontroll på kampen, men det er ikke det som avgjør. Hva skal man forvente når Frankrike spiller på hjemmebane, svarer han.

– Ikke håpløst

Og slik er gjennomgangsmelodien.

– Det er litt vanskelig å svare på. Jeg er ikke noen dommerobservatør, sier Sagosen.

– Er det vanskelig å svare på fordi du ikke vil si noe feil ?

– Hva skal jeg si? I perioder var det litt «Hawaii» begge veier, egentlig. Men de var like dårlige for oss som for Frankrike.

Christian O’Sullivan, som tidlig var i faresonen med to utvisninger, er heller ikke spesielt opprørt.

– Sånn er det med hjemmenasjoner. De får litt hjelp, men jeg synes ikke det var helt håpløst. Det synes jeg rett og slett ikke, sier han.

Mener de var gode

I stedet vil forsvarskjempen få frem at han synes de norske herrene leverte en solid kamp mot vertene.

– Vi spiller veldig god håndball. Frankrike er kanskje verdens beste lag. Vi er nære ved å slå dem på hjemmebane, men likevel et stykke unna. VI er fire-fem mål bak hele veien, og klarer ikke komme helt opp. Men vi møter et ekstremt godt lag, og jeg synes vi spiller godt. Vi er veldig nære veldig høy kvalitet, og det synes jeg det er i dette Frankrike-laget her, sier spilleren, som mot slutten av kampen fikk sin tredje utvisning og dermed rødt kort – ifølge seg selv for andre gang i karrièren.

Landslagssjef Berge er enig i at det er mye positivt å ta med seg fra tapet for Frankrike.

– Vi har spillere som kommer enda bedre i form. Magnus Jøndal begynner å sette nesten alt, Tønnesen begynner å komme i bedre form og Sander er helt der oppe igjen. Du har spillere som tar steg, og det er fryktelig viktig for oss. Så får vi bygget det sammen til Brasil-kampen. For det blir en ordentlig fight igjen, sier han.

Norge møter Brasil tirsdag.