Sagosens hemmelighold fikk sjefen til å frese: - Ville ikke gjort det samme igjen

Saken oppdateres.

Det var i fjorårets EM i Polen de norske håndballherrene tok seg til en historisk semifinale etter å ha karnøflet de franske storfavorittene 29–24 i den avgjørende mellomspill-kampen.

Men det få visste var at stjerneskuddet Sander Sagosen pådro seg et brudd i sin høyre hånd i en duell med Nikola Karabatic.

Ikke engang Sagosens egen arbeidsgiver, danske Aalborg, fikk vite om skaden før NRK avslørte den midtveis i bronsefinalen mot Kroatia. Da spilte Sagosen for fullt, akkurat som han gjorde i semifinalen mot Tyskland kun to dager etter at han pådro seg håndbruddet.

BAKGRUNN:

Torsdag starter VM i Frankrike, og når adressa.no spør 21-åringen om han ville gjort det samme igjen, er Sagosen tydelig:

– Nei, det ville jeg ikke.

For hemmeligholdet rundt skaden for ett år siden fikk Aalborg-direktør Jan Larsen virkelig til å tenne på hver eneste plugg.

– Jeg er totalt målløs. Det er simpelthen en skam. Jeg er rystet over at man har visst at en av våres spillere har hatt et brudd i hånden uten å informere oss om det. Det er totalt skandaløst, sa han .

Det var først og fremst den norske landslagsledelsen danskens vrede gikk ut over, men det var Sagosens eget valg å holde skaden skjult. Det ville han altså ikke gjort på ny.

– Det var kanskje ikke en helt heldig situasjon som oppsto. Jeg, og landslaget, burde kanskje håndtert det annerledes, sier trønderen foran VM-åpningen mot Polen i franske Nantes.

Uten å dvele voldsomt ved det.

– «Shit happens». Det som skjedde, skjedde. Nå er det nytt år, nye muligheter og nytt mesterskap. Vi får se hva som skjer, sier Sagosen.

Han etterlater liten tvil om at han ikke angrer på at han spilte semifinalen. Men han ville altså fortalt klubben sin om situasjonen.

– Det er kanskje det som hadde vært det mest riktige å gjøre. Det gjorde vi ikke da, og da fikk både jeg og landslaget høre det fra Aalborg. Jeg skjønner dem også, men samtidig skulle jeg spille den semifinalen. Det var ikke tvil om det.

– Ble det mer bråk enn du hadde sett for deg?

– Det ble litt styr, det ble det. Det var litt kaos rundt det, men sånn er det. Det var en semifinale og den skulle bare spilles, sier han – vel vitende om at slike begivenheter ikke akkurat er hverdagskost for et norsk herrelandslag.

Samtidig er Charlottenlund-gutten freidig nok til å tro at det kan gjenta seg allerede i år.

– Det må vi prøve på. Alle muligheter ligger foran oss, og vi har bra nok lag til å nå det også. Om vi kommer inn i riktig boble og får spillet til å fungere som i Polen, har vi alle muligheter, sier han.