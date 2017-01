Erevik usikker på fremtiden: - Jeg har ikke tenkt særlig på landslagsspill

Saken oppdateres.

NANTES (adressa.no): Torsdag ble Ole Erevik satt ut av den norske VM-troppen til fordel for Petter Øverby, og det kan ha vært det siste som skjedde i keeperens landslagskarriere.

Til adressa.no forteller han nemlig at håndballkarrieren etter at kontrakten med franske Pays d’Aix UC går ut til sommeren, foreløpig er i det blå.

Landslagsspill likeså.

– Jeg har ikke tenkt særlig på landslagsspill. Jeg har en kontrakt som går ut i sommer, og om jeg ikke spiller håndball etter sommeren kan jeg heller ikke spille landslagshåndball, sier han.

Hus utenfor København

Denne uken har Adresseavisen omtalt «pappalandslaget». Hele seks av VM-spillerne har små barn, og Erevik er blant dem. Han har en liten sønn, i tillegg til at konen går gravid i sjette måned.

Landslagskaptein Bjarte Myrhol valgte for to sesonger siden å flytte fra den knalltøffe tyske Bundesligaen, med et massivt antall reisedøgn, til en noe mykere tilværelse i danske Skjern – nettopp av hensyn til familiesituasjonen.

Nå gjør trolig Erevik, som har dansk kone, det samme.

– Førsteprioritet er å flytte hjem. Vi er nok tettest på det, sier han.

«Hjem» er til huset familien har kjøpt like utenfor København.

– Det er dit vi flytter når den tid kommer, og det er ikke usannsynlig at det skjer om fem måneder.

– Har det vært interesse derfra?

– Ja, det har vært interesse fra klubber som har et spennende og interessant prosjekt, og som vil være forenlig med landslagsspill. Men så lenge jeg ikke har noe på papiret kan jeg ikke stå og si det ene eller det andre. For det vet jeg ikke, sier Erevik.

Må ta andre hensyn

Men han kan ikke velge og vrake. Mulighetene begrenser seg selv når familien har bestemt seg for å bosette seg i huset de har kjøpt. Også for Erevik handler det om familien.

– Vi trives supergodt i Frankrike, men det er noen hensyn vi må ta når familien blir litt større. Du blir bare nødt til å ta andre hensyn når du har valgt å sette liv til verden. Da er det noen overveielser og valg som bør treffes, og for oss kommer familie og barn i første rekke, sier han.

– Jeg har et helt annet perspektiv på mange ting nå etter å ha blitt far. Det er ikke håndballen som er det viktigste lenger. Jeg har levd et rimelig egoistisk liv i mange år, og alltid tatt hensyn til hva som er viktigst for meg selv. Sånn er det ikke nødvendigvis lenger, sier Erevik.

Døren holdes på gløtt for å fortsette i fransk håndball, men noe annet er ikke aktuelt.

– Vi flytter ikke til Tyskland eller noe annet sted. Vi synes ikke det er riktig å flytte til et nytt sted for ett eller to år, og så flytte hjem etter det, sier landslagskeeperen.