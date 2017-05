Sjanseløse Byåsen fikk deng: - Vondt å se

– Han skal være sjeleglad for at han er på lista

LARVIK-BYÅSEN 34–19 (65–49 sammenlagt):

I sin siste timeout for sesongen var det en resignert Byåsen-trener som sa rett ut det alle hadde skjønt en stund allerede.

For Larvik var foran med 25-13, og Byåsen-trener Arne Högdahl forsto selvsagt veldig godt at det var komplett umulig for Byåsen å komme tilbake i den andre av to semifinalekamper mot Larvik.

Det gjorde de heller ikke, og Larvik vant til slutt 34–19.

- Det var vondt å se spillerne sånn. Jeg vet det er ingen som vil det der, og det er vondt når det så til de grader ikke henger i hop, sier Högdahl til Adresseavisen.

Bom-bonanza

Byåsen hadde en katastrofestart i hjemmeoppgjøret mot Larvik søndag, men klarte å hente seg inn igjen på tampen og tapte med kun ett mål.

Returoppgjøret i Larvik skulle avgjøre hvilket av de to storklubbene som skulle ta seg til årets sluttspillfinale, men det var fint lite som tydet på det i åpningen i Larvik Arena.

Larvik tok føringen fra start, men det var mer på tross av enn på grunn av eget spill. For hjemmelagets spill haltet tidvis de første ti minuttene. Det var bare at Byåsen-laget bommet på fire feite scoringssjanser den samme perioden.

Kort opptur

Og det var nettopp det trener Arne Högdahl ga spillerne sine beskjed om da han følte seg tvunget til å ta timeout på stillingen 7–2 favør hjemmelaget etter 13 minutter.

Muligens ga det laget den nødvendige roen, for i løpet av de første tre angrepene etter timeouten scoret Maria Hjertner tre ganger for Byåsen. Larvik fant ikke nettet – og dermed var det fullt liv i kampen igjen.

Bakover begynte Byåsen å sette forsvarsspillet, mens keeper Tonje Lerstad sto solid bakerst. Likevel holdt hjemmelaget seg flere mål foran, takket være en kombinasjon av at Byåsen kastet bort ballen på enkleste vis og fortsatte å brenne opplagte muligheter de gangene de unngikk tekniske feil.

Rødtrøyene så ut til å begynne å henge med hodene, og Högdahl tok sin andre timeout da Larvik ledet 12–6 tre minutter før pause. Også den hjalp litt, og Byåsen knappet hjemmeledelsen ned til fem mål (14–9) ved pause.

Målene raste inn

Der og da var det fortsatt et ørliten håp for Byåsen om å komme seg tilbake, men starten på den andre omgangen satte en meget effektiv stopper for det håpet.

Tonje Lerstad fortsatte å stå godt bakerst, men ellers var det lite som spilte for Högdahls lag. I løpet av elleve minutter var Larvik-ledelsen doblet. Og, som kommentatoren på den Adressa-sendte kampen sa: «Det begynner å se vanskelig ut for Byåsen».

Det var trener Högdahl helt enig i da han tok sin siste timeout et kvarter før full tid.

– Det her er kjørt, vi er klare over det, sa han – og manet spillerne sine til en siste innsats for å avslutte sesongen med en form for stil.

Men det skulle ikke nytte. Larvik-spillerne fikk gjøre akkurat som de ville, og trener Tor Odvar Moen kunne sette innpå hele reserverekken da hjemmelaget ledet 31–16 åtte minutter før full tid.

Det endte 34–19 til Larvik, som er klar for nok en sluttspillfinale. For Byåsen er sesongen over.

– Det raknet helt, dessverre, sier Byåsens åttemålsscorer Maria Hjertner, som skal spille for nettopp Larvik neste sesong.

– Det var ikke så gøy å stå utpå der og se at luken bare ble større og større, sier hun.