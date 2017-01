Sjefen nekter å hvile noen: Norge går for nytt Frankrike-sjokk

Saken oppdateres.

NANTES: - Det blir en beintøff kamp. Frankrike hjemme, det blir ikke mye verre enn det, sier Norges toppscorer Kristian Bjørnsen.

Han snakker om søndagens kamp i Nantes. Norge har – i likhet med Frankrike – fått en prikkfri start på VM. Og nå skal lagene møtes i det som kan kalles en tidlig gruppefinale.

For vinneren av søndagens kamp vil trolig også vinne gruppe A. I fjorårets EM i Polen møttes lagene i hovedrunden i en «vinn eller forsvinn»-kamp. Vinneren ville ta seg til semifinalen, taperen var ute.

Den gangen vant Norge riktig så overraskende 29–24 og tok seg til sin første semifinale i historien.

Nå fremstår imidlertid Frankrike vesentlig hvassere enn for ett år siden. Samtidig har de én hviledag ekstra kontra det norske mannskapet. Det er klar fordel Frankrike, innrømmer Sander Sagosen.

– Det er naturlig. Det å spille kamp er en utladning både fysisk og mentalt, men det får vi ikke gjort noe med. Da er det bare å gjøre det beste utav det, sier han.

Brukes til utvikling

Landslagssjef Christian Berge har ingen planer om å hvile noen spillere for å kunne stå best mulig rustet til de avsluttende gruppespillkampene mot Brasil (tirsdag) og Japan (torsdag).

– Vi er ikke i posisjon til å hvile noen ting. Vi må slåss for hver millimeter. Dette er et lag i utvikling fortsatt, og da må vi sørge for å bruke disse matchene til å utvikle oss videre, sier han.

Det blir stappfulle tribuner i Nantes søndag kveld. Og der det norske laget hadde klart mest støtte i kampen mot Russland lørdag, vil det bli en helt annen opplevelse søndag.

– Vi skal bare tenke over at det blir en sykt kul kamp. Det blir full hall og en kul opplevelse når de synger nasjonalsangen. Vi skal bare slippe ned skuldrene og ha det gøy. Vi har alle muligheter, sier Eivind Tangen.

– Nå har vi lagt grunnlaget med å vinne to kamper. Det gjør at vi ikke er nødt til å ha poeng, og det gjør situasjonen enklere for oss. Alt blir bonus, poengterer han.

– Unik mulighet

Sagosen, som hadde en solid opptur mot Russland sammenlignet med åpningskampen mot Polen, medgir at oppgjøret blir spesielt for ham. I sommer flytter han til Paris for å spille for den franske storklubben PSG. Det franske landslaget er proppet med spillere fra hans nye klubb.

– Det blir litt spesielt, men det er også en unik mulighet for meg til å vise meg frem. Jeg, og vi, har ingenting å tape. Alt press ligger på Frankrike. Det kommer til å bli stappfullt og fullt trøkk, og det er sånne kamper vi spiller for, sier han og er med på påstanden om at det knapt kan bli heftigere.

De to nøkkelkampene mot Polen og Russland er vunnet. Dermed er Norge meget vel i rute til å havne blant de to beste i det innledende gruppespillet, slik spillerne hadde satt som mål.

– Nå går vi for førsteplassen, og skal vi få den må vi slå Frankrike, poengterer Sagosen.