Skandalescener i Mesterliga-kamp: – Målvakten vår fikk urin, ti mynter og tre lightere i hodet

Saken oppdateres.

Blant annet ble CSM-keeperen dynket i urin.

Det forteller CSM Bucurestis vikarierende trener Per Johansson i et følelsesladd innlegg på Instagram etter bortekampen i Ungarn.

– Det har vært Romania mot Ungarn, to land som hater hverandre – et hat som i dag ble ordentlig ekkelt da kampen måtte avbrytes: Vår målvakt Paula (Ungureanu) fikk 1 liter piss i hodet, ti mynter og tre lightere.

– 5000 fascister, nazister og ultras skrek "Dra hjem igjen, jævla dyr, til sigøynere og horunger". Samtidig passet de på å lage apelyder mot en av våre franske spillere, Gnos Niombla, gjennom hele kampen, skriver Johansson.

"Syk verden"

Sveriges tidligere landslagssjef i håndball tok nylig over som CSM-trener. Han synes det er trist å se retningen samfunnet beveger seg mot, særlig i Øst-Europa.

– Å få oppleve to fullsatte øststatsderby er noe som gjør meg tårevåt, men jeg mister også motet av den syke verdenen vi lever i akkurat nå. Hatet vokser frem. I Ungarn skjuler man ikke lenger den verste sorten av fremmedfrykt. Det er fullt akseptert, for fascistene har over 50 prosent støtte, mener Johansson.

Det var det norske dommerparet Guro Røen og Kjersti Arntsen som på et tidspunkt måtte stoppe returkampen i mesterligakvartfinalen på grunn av tribunebråk. En stund lurte de på om det var forsvarlig å la spillet fortsette.

Tøff atmosfære

Røen bekrefter at det ble kastet et beger med væske mot Ungureanu i annen omgang.

– Det var en tøff atmosfære med bare hjemmepublikum i hallen. Da det ble kastet noe, også mynter og lightere, så måtte vi stoppe kampen og få kontrollert det. Det ble ropt opp over callinganlegget at dette måtte opphøre, og vi ble også forsikret om at han som hadde kastet begeret var blitt tatt hånd om. Da vurderte vi at vi kunne fortsette, forteller Røen til Dagbladet .

Til tross for den hatefulle atmosfæren og bråket fra tribunen, vant CSM Bucuresti returkampen 27–26. Rumenerne gikk videre til finalehelgen med 57–51 sammenlagt.

De andre semifinalistene er Buducnost Podgorica (slo ut Larvik), Vardar Skopje og Györ (laget til Nora Mørk og Kari Aalvik Grimsbø).

Finalehelgen spilles 6. og 7. mai i Budapest.

