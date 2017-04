Skremte seriemester Larvik: Byåsen-spiller fikk en beskjed i pausen som stresset henne

Saken oppdateres.

Byåsen - Larvik 29–34

Byåsen gikk til pause med 17–13-ledelse over Larvik. Da fikk spillerne beskjeden som overrasket dem.

– Vi fikk vite at Oppsal og Glassverket spilte jevnt. Da ble det kanskje litt sånn at vi begynte å tenkte på at kunne vinne bronseemdaljer likevel, sier Marit Røsberg Jacobsen.

For hvis Byåsen slo Larvik, samtidig som Oppsal slo Glassverket, da hadde det nemlig blitt bronsemedalje og ikke fjerdeplass på Byåsen.

– Det hadde sikkert ikke noe å si, men det hadde vært litt kjedelig hvis hvis Glassverket hadde tapt og vi var så nær ved å slå Larvik, erkjenner Røsberg Jacobsen.

Optimist foran sluttspillet

At Byåsen ikke klarte å holde på pauseledelsen skyldtes nok like mye at Larvik sto fram med rutine og ro etter pause. For mens det var Larvik som kastet bort ballen og bommet på flere gode muligheter i førsteomgangen, ble rollene snudd i den siste delen av kampen.

Flere ballmiss og dårlige avslutninger fra Byåsen inviterte Larvik inn i kampen igjen. Likevel:

– Vi spilte en kjempebra førsteomgang. Jeg tror vi overrasker dem med å spille 5–1 i forsvar, og jeg er stolt av det vi presterer, sier Marit Røsberg Jacobsen.

Selv om det ble 29–34 i favør Larvik til slutt, gleder hun seg til sluttspillet som venter. Der blir enten Storhamar eller Tertnes motstander.

– Vi viser at vi kan sette stor fart framover og spille godt i forsvar. Vi tar den motstanderen vi får i kvartfinalen, sier hun.

Hegh Arntzen med hodesmell

Der håper også Emilie Hegh Arntzen å bidra. Hun fulgte Larvik-kampen fra benken etter å ha slitt med hodepine etter en smell hun fikk i kampen mot Rælingen.

Byåsen-stjernen ga svaret styrelederen fryktet

– Jeg har hatt hodepine og søvnproblemer, men jeg håper jeg skal være klar til sluttspillet. Det var riktig å stå over mot Larvik og heller satse på en god treningshverdag fram mot sluttspillet, sier Hegh Arntzen.