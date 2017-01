Slik hylles VM-heltene: «Til kona: Skal til Paris. Kommer hjem mandag»

Saken oppdateres.

Norge-Ungarn 31–28

– Fantastisk prestasjon av håndballgutta! Ungarn utspilt i fartsfest! En indre og vekk med dem. Til kona: Skal til Paris. Kommer hjem mandag, meldte TV2-kommentator Harald Bredeli på Twitter få minutter etter at Norge hadde slått Ungarn 31–28 i VM-kvartfinalen i Albertville.

Han var ikke alene om å hylle norsk idretts nye kjæledegger.

– Rå seier mot Ungarn! Grattis til herrelaget med semifinaleplass i Håndball-VM!, skriver kulturminister Linda Helleland.

Det er nesten et helt år til Idrettsgallaen 2018. Men tidligere fotballproff Jan Åge Fjørtoft har en beskjed til juryen allerede nå:

– Kjære Idrettsgallaen! Hva må til for at håndballgutta IKKE blir Årets Lag i 2017? Jeg spør for en venn.

- Ujålete gjeng

Fotballkommentator Kenneth Fredheim var på plass i Budapest da Norge tapte playoffkampen mot Ungarn 15. november 2015. Da spilte Norge uten spiss - og Fredheim var i likhet med mange andre nordmenn svært skuffet over fotballandslagets prestasjon.

Han var laaaaangt mer fornøyd med håndballherrenes oppvisning mot Ungarn.

– Litt morsommere dette en en viss novemberkveld i Budapest. Fantastisk av håndballgutta, skriver Fredheim.

– Prøver å komme på om det er noen jeg unenr suksess mer enn håndballgutta, men sliter. Ujålete gjeng som aldri har gitt seg, skriver Aftenposten-ekspert Lars Tjærnås på Twitter.