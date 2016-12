Slik reagerer Grimsbø på prisen: - Det var veldig overraskende

Saken oppdateres.

– Dette var veldig overraskende. Jeg var forberedt på at du ville ha en nytt intervju, jeg, sa Aalvik Grimsbø da Adresseavisen ringte for å fortelle henne at hun tildeles Olavstatuetten.

Ivrige 11-åringer

Vel hjemme i Børsa etter å ha vunnet EM-gull nummer fem, har det gått i ett for keeperesset. Juleforberedelsene har tatt det meste av tida, men hun har også satt av tid til de mange som vil hylle henne. Et besøk på håndballtreningen til sin elleve år gamle niese sto også på planen, og der var engasjementet stort.

– De er så ivrige og sier: Se, der er hun keeperen. Og så fortalte noen om pappaen som ikke klarte å se på da jeg reddet det siste skuddet i finalen, forteller Kari Aalvik Grimsbø.

Györ-stjernen setter utrolig stor pris på interessen som er rundt håndballjentene i mesterskap.

Publikum imponerer

– Når jeg får Olavstatuetten, så er det en bekreftelse på at folk følger med på det jeg gjør og setter pris på det, sier hun.

At EM-finalen faktisk ble spilt i Sverige, sliten hun nesten med å forstå.

– Folk er så engasjert. Det var som å spille på hjemmebane, sier Kari Aalvik Grimsbø om finalestemningen i Scandinavium i Gøteborg. Litt over 11000 tilskuere - det store flertallet nordmenn - fulgte finalen der Norge slo Nederland 30–29 etter dramatiske sluttminutter.

Triumfen sikret Kari Aalvik Grimsbø hennes niende mesterskapsgull. Det er ingen norsk utøver som har flere. Nå har hun også Olavstatuetten.