Snart er Byåsen-trioen friskmeldt

Saken oppdateres.

I helga skal Byåsen måle krefter mot blant annet Larvik i Skjærgårdslekene. Tidligere denne uka røk Byåsen på et femmålstap mot Molde.

– Vi går alltid på banen for å vinne, så jeg blir irritert når vi taper mot Molde, sier Byåsen-treneren etter 24-29-tapet i treningskampen.

Han forklarer resultatet slik:

– Vi spilte uten Silje Waade og Jenny Grøtan, og Maren Aardahl og Teodora Tomac kom først til andreomgangen etter at de satt fast i trafikken. Det ble litt rotete, men kampen var nyttig uansett.

Islandsk debut

Han ga Astrid Holstad mye tillit som høyreback, mens den islandske nykommeren Helena Rut Orvarsdottir fikk prøve seg for første gang med sine nye lagvenninner etter at hun kom til Trondheim for ei uke siden.

– Vi er spent på utviklingen hennes framover, sier Högdahl om den islandske bakspilleren.

Under kampene mot Larvik, Fredrikstad og Skuru i helga håper Högdahl å se to av de tre nøkkelspillerne som har vært ute med skade i flere måneder på banen.

– Silje Waade er med tilnærmet for fullt, men spiller ikke kamper ennå. Men Maren Aardahl er tilbake, og i helga skal Jenny Grøtan spille litt også, sier han.

– Har høye forventninger

Med strekduoen Aardahl/Grøtan i aksjon, får mener treneren at Byåsen-laget får en ny dimensjon.

– Ida Hernes har gjort en kjempejobb som vikar inne på streken, og nå som Ida Alstad (gravid red.anm.) ikke er med, er muligheten hennes større for å markere seg som bakspiller. Med Maren og Jenny tilbake på streken får vi mer tyngde framover og bakover i banen. Jeg har høye forventninger til dem, sier Högdahl.

Selv om seier definitivt smaker beste, er det ikke resultatene som treneren er mest opptatt av i de kommende oppkjøringskampene før seriestarten hjemme mot Oppsal.

– Jeg er alltid der at jeg vil ha utvikling, og utvikling gir resultater. Jeg vil at vi skal finne kamptempoet og bygge relasjoner. Jeg vil at vi skal ta steg, og denne sesongen ønsker jeg at vi skal bli stabile i forsvar. Vi skal sette 6-0-forsvaret skikkelig og vi skal kontre, sier han.

Imponerende fysiske tester

Unngår man skader på flere sentrale spillere, tror han forsvaret vil sette seg.

– Vi var for dårlige i forsvar mot Molde, erkjenner han.

Det skal i alle fall ikke stå på spillernes fysikk.

– Testene som er gjort i sommer viser at spillerne har bra utholdenhet, spenst, styrke og hurtighet. Jeg er imponert over treningshverdagen, sier Arne Högdahl.

Noen målsetting for sesongen som snart har avkast har laget ennå ikke i satt seg.

– Det skal spillerne gjøre under treningssamlingen i Ungarn. Men det ligger i kortene at man ikke er fornøyd med å ikke ta medalje i Byåsen, sier Högdahl.