Spillerne stusset over den ferske landslagstrenerens budskap. Et par år senere spilte Norge en historisk VM-finale.

Saken oppdateres.

Norge møter Frankrike i et fullsatt Oslo Spektrum 3. mai. Billettene ble revet bort på to dager. Det er ingen tvil om at landslaget er populært.

Fra å være et lag som ikke var å regne med i mesterskap, har Berges elever løftet seg til verdenstoppen. VM-finale i januar, der det ble tap mot Frankrike, gjorde at herrehåndballen fikk sitt definitive gjennombrudd sett med norske øyne.

Kontrasten til det som skjedde da Berge møtte spillergruppen høsten 2014, da han var midlertidig ansatt, er slående. På et litt mørkt rom på et hotell i Danmark, foran Golden League, fortalte han at han ville at landslaget skulle bli kvitt stempelet som nesten-lag. Og at alle måtte tro på det.

I spillergruppen satt blant andre fire år eldre Børge Lund, og den like erfarne Bjarte Myrhol. Sistnevnte sier:

– Jeg kan innrømme at der og da trodde jeg ikke på det. Nå tror jeg på det.

Christian Berge Født: 19. juli 1973 Kommer fra: Trondheim Bosatt: Elverum Sivilstand: Gift, to barn. Karrière: 63 landskamper for Norge, også som kaptein. Han scoret 251 mål. Debuterte i 1997 og avsluttet i 2006. Klubber: Charlottenlund , Trondheim, Viking , SG Flensburg-Handewitt og Århus GF Håndbold. Trenerkarrière: Assistenttrener i Århus, hovedtrener i Elverum 2008 til 2014. Der ble det seriegull i 2013. Bøker: 2008: I kampens hete – og kreften er ennå ikke overvunnet, med Tore Sæther som forfatter. 2017: Ubuntu. Forfatter Tore Sæther.

Spillerne skal stå sammen

Det kommer frem i boken Ubuntu, som kommer for salg kommende uke. Den handler nettopp om Christian Berge (43), trønderen som maktet det ingen trenere for herrelandslaget har klart tidligere: Å få dem til en mesterskapsfinale.

Forfatter, tidligere toppspiller i håndball og mangeårig sportsjournalist Tore Sæther, har dykket ned i Christian Berge, hva han tenker og hva som er årsaken til suksessen.

Og ordet Ubuntu? Det spiller på et zuluord, som betyr én for alle, alle for én. Her gjelder det å stå sammen.

Riktignok ble det ordet innført på landslaget allerede i 2011. Det er det spillerne sier når de skal på banen før kamp og etter en timeout. Men for Berge ble det naturlig å videreføre.

– For meg var det viktig å kjenne spillerne ikke bare som spillere, men også som mennesker, sier Berge til Aftenposten.

Vil gjerne ha mer tid med laget

Han har hatt sin egen ledelsesfilosofi helt fra starten av, og det var mye han ønsket å få til:

– Vi snakker ofte om flytsonen, men det er knallhardt arbeid å være i den sonen. Vi må slå våre motstandere på noe de ikke har. Vi kan ikke slå dem på rutine eller antall landskamper, men vi kan slå dem på den måten vi spiller på, sier Berge og fortsetter:

– Vi har utstråling, mer sult, kan spille hurtigere håndball og være mer kreative. Og dessuten har vi et unikt samhold: Ubuntu.

Berge mener at noe av det viktigste for å forklare den fremgangen landslaget har hatt er at alle de som enten er på banen eller rundt laget ønsker hverandre suksess.

Selv jobber han mye likt som det han gjorde som topptrener i Elverum, men han skulle gjerne vært enda mer kreativ.

– Det er så mye jeg ønsker å prøve ut, men det er ikke så mange samlingsdøgn med et landslag, så da må jeg prioritere hardt.

Har vinnerskallen selv

Berge var som proff sentral i SG Flensburg-Handewitt i den tyske bundesligaen.

Han bestemte seg tidlig for å bli trener. Nå stortrives han med oppgavene som venter, fortsettelse av EM-kvalifisering, der Frankrike leder med fire poeng, Norge og Litauen to, Belgia null. EM i Kroatia i januar er målet.

– Christian er kjempenervøs når det gjelder, og tar ikke seg selv så høytidelig. Men på jobb er det ingen tvil om hvem som styrer butikken, sier forfatter Sæther.

– For meg er han en ledertype, lagbygger og vinnerskalle.