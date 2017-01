Stjernespilleren ute til toppkampen

Saken oppdateres.

Etter håndballsensasjonen i Trondheim Spektrum på lørdag hvor Byåsen slo stjernegalleriet til Rostov-Don , er selvtilliten høy i Byåsen-troppen. Det trenger den å være når suverene Larvik står på motsatt side av parketten i dag.

– Det vi presterte mot Rostov-Don er kanskje det beste resultatet Byåsen noen gang har gjort. Sånt får man selvtillit av, og kanskje kan vi gjenta bedriften i dag, sier Byåsen-trener Arne Høgdahl før toppkampen.

Hegh Arntzen ute med influensa

Til tross for selvtilliten som har spredt seg blant Byåsen-jentene, fikk håpet om et sterkt resultat også mot Larvik seg et hardt skudd mot baugen.

– I tillegg til Jenny (Grøtan) som er skadet, har Emilie (Hegh Arntzen) fått influensa og blitt værende igjen hjemme i Trondheim. Hun ville spille, men fikk ikke lov av verken legen ellers oss. Vi håper hun er klar til lørdag, forteller Høgdahl.

Selv med Arntzen ute, og et suverent Larvik-lag på andre siden av parketten, har treneren tro på et godt resultat.

– Kampen skal spilles før noen poeng deles ut! Om vi er disiplinerte og klarer å ta ut kontringsvåpnene deres, kan dette bli en virkelig spennende match. Vi har noen sterke jenter, men det blir uten tvil tøft, mener Byåsen-treneren.

Et maskineri

Videre forteller svensken at de har stor respekt for Larvik, men at det er opp til hans jenter å ta muligheten når den byr seg.

– Vi tok muligheten mot Rostov, når de spilte svakere enn de ellers gjør. Hvis Larvik gjør det samme, kan vi fort slå dem. De er et maskineri som er nærmest umulig å stoppe, så vi kan ikke la dem komme i gang om vi skal vinne. Spesielt ikke i form av kontringer, sier Høgdahl.

– Klarer noen av de andre å stå fram nå som Emilie og Jenny er ute, samt at vi hindrer kontringene deres, så kan det fort bli en ny håndballsensasjon for oss, avslutter treneren.

Kampen begynner kl. 19:00, og vises på Eurosport Norge.

Adresseavisa kommer med referat og reaksjoner etter kampslutt.