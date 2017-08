Suverene Larvik har mistet favorittstempelet, men tror på mer gull: – Noe annet ville vært feigt

Råkjørte i 64 kilometer over lovlig hastighet

For nå spår de fleste forståsegpåere at det blir et tronskifte i norsk kvinnehåndball, etter 15 år med Larvik-dominans.

Serien starter allerede med Sola-Storhamar onsdag og deretter fult program i helgen.

Profilene Camilla Herrem, Heidi Løke og Katrine Lunde, som er kommet hjem fra utlandet, og ikke minst spenning rundt Vipers og Larvik, har ført til fornyet engasjement på kvinnesiden.

Vestfoldklubben Larvik har tatt 19 seriegull i løpet av 25 sesonger, av dem 13 på rad. Larvik vært på topp, tatt medaljer av ypperste slag og servert landslagsspillere på løpende bånd.

– Den æraen er ikke over. Vi går for gull. Noe annet ville vært feigt, sier suksesstrener Tor Odvar Moen.

Han har mistet elleve spillere og fått inn ni nye, men holder hardnakket på gulldrømmen.

Det er det ikke alle som tror på når det gjelder Larvik.

Blir fornyelse i toppen

For da TV 2 samlet én trener og én spiller fra samtlige klubber i eliteserien i Oslo mandag, og det både på kvinne- og herresiden, var det ingen tvil om at det er Vipers som har tilliten.

En liten undersøkelse viser at flertallet av trenerne har mest tro på laget fra Kristiansand, der målvakten Katrine Lunde er tilbake etter mange år på bortebane.

– Vi slapp inn færrest mål i serien i fjor, da med Sakura Hauge i mål. Nå har vi i tillegg fått Katrine, sier trener Kenneth Gabrielsen, som har et stjernelag.

Lunde aspirerer sterkt til landslagsplass foran vinterens VM, og har lang erfaring fra spill i Danmark, Ungarn og Russland.

Kan få en meget travel høst

Vipers har flere nykommere, som blant andre landslagets Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune. Og utenom dem en rekke toppspillere som Kristine Lunde-Borgersen, Kari Brattset, Jeanett Kristiansen og Linn Jørum Sulland, for å nevne noen.

Gabrielsen føler at Vipers har et godt tak på Larvik allerede, og begrunner det slik:

– Vi slo Larvik i to av de tre siste kampene sist sesong, både i serie- og sluttspill. Og så beseiret vi dem 28–20 i finalen i Skjærgårdslekene nylig.

Da ble Lunde kåret til finalens mest verdifulle spiller.

Målet til Vipers denne sesongen er dessuten å komme seg gjennom kvaliken til Champions League.

– Klarer vi det, blir det svært mange kamper i høst, men det er slik vi vil ha det. Og vi har lært fra sesongen i fjor, da vi kjørte hardt på færre spillere. I oppkjøringen til denne sesongen har vi brukt hele stallen veldig mye og det har fungert bra. Spillerne har fått mye mer trygghet.

Gabrielsen starter på sesong nummer to i Vipers, og har ambisjoner.

– Innerst inne hadde jeg tro på at vi skulle ta gull i fjor, men da sa jeg det ikke høyt, ler han.

Laget brøt i alle fall Larviks utrolige rekke med 353 ordinære kamper i serien uten tap, siden 2001.

Vil ha opp publikumsinteressen

Det ble sølv foran et stort publikum. Vipers har et snitt på 1750 tilskuere på sine hjemmekamper, men laget er ikke fornøyd bare med å være gode hjemme.

– Nei, vi ønsker oss 1750 publikummere også på bortebane. Det er trist med 121 tilskuere i Nadderudhallen, sier han om møtet med Stabæk i Bærum.

Mye tyder på at sesongen kan gi et løft på kvinnesiden og vil inneholde mye av det publikum har savnet de siste årene.

Med Larvik var det gitt på forhånd. Laget ville vinne serien, NM og sluttspill.

Nå har Camilla Herrem kommet tilbake til Sola og Heidi Løke tar på storhamartrøya, og begge de to er enige: Vipers blir sterkest denne sesongen.

Får en pangstart på onsdag

Storhamar har også medaljeambisjoner, og Løke blir å finne i serieåpningen.

Veslegutten på åtte uker er med på turen til Vestlandet, og selv om mamma mener at hun etter fødselen bare er 75 prosent av det hun er god for, er hun av klasse.

– Jeg sa til henne at hun burde vente, ler Herrem, mens Storhamars trener Arne Sendstad ikke er i tvil om at strekspilleren blir å finne på banen.

Storhamar ruster også opp laget sitt, og lover at det ikke blir noen kjedelig sesong i norsk håndball.

– Men jeg er enig med dem som sier at Vipers tar seriemesterskapet denne sesongen, sier svogeren til Heidi Løke.

Liker at folk har troen

Vipers-kaptein Kari Brattset synes det er topp at klubben hennes får en slik tillitserklæring av håndballeksperter.

– Vi har to målvakter som kan stenge buret helt. Og utenom det mange sterke spillere. Nå er målet at vi skal bli gode sammen, kommer det fra spilleren som selv gjør alt for å komme med på Norges VM-lag. I spann med Løke?

Randi Gustad, som blir med på TV2-laget som skal ha håndball de neste fem årene, er enig i at Vipers har et godt lag.

– Samtidig vil jeg ikke avskrive Larvik. Det er fortsatt mye kultur i veggene der, og fortsatt flere kontinuitetsbærere, sier hun.

Linn Kristin Riegelhuth Koren er blant dem som kommer til å ligge høyt på målstatistikken kommende sesong, og som igjen skal juble med begge armene i været når hun løper hjem etter en scoring.

Det er slik vi er vant til å se henne.