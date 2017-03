Svenskenes geniale taktikk tar av på nett: - Jeg tror ikke alle forsto hva som skjedde

Saken oppdateres.

– Uff ...

Publikummet i HK Varbergs hjemmearena sukker og rister oppgitt på hodet. Alle på tribunen tror at en Varberg-spiller har spilt en horribel feilpasning.

Motstanderlaget IF Hallbys spillere stuper i angrep, men så forstår de at de er blitt rundlurt. Varbergs keeper Carl Aronius har nemlig gjemt seg på benken – bak sin egen trener. Keeperen snapper opp «feilpasningen» og finner en medspiller foran mål. Varberg scorer.

Angrepsfinten, som du kan se i videovinduet øverst i artikkelen, engasjerer nå håndballelskere i Norden. Medier i Danmark og Sverige omtaler håndballangrepet som genialt.

– Årets angrepsfinte?

– Er dette årets beste angrepsfinte? spør Danmarks Radio , Danmarks svar på NRK.

– Den fantastiske varianten av «flaskan» lurte hele Hallby, skriver nettstedet handbollskanalen .

Varberg-trener Hans Karlsson begynner å le idet han tar telefonen fra Aftenposten.

– Ja, jeg tror hele Norden har fått med seg den videoen nå, sier Karlsson.

Treneren forteller at til og med motstanderlagets trener måtte applaudere angrepstrekket. IF Hallby-treneren ga tommel opp i retning Hans Karlsson. Men Varberg-treneren innrømmer at angrepstrikset ikke var hans påfunn. Det var noe spillerne fant på selv.

– Motstanderlagets trener ga tommel opp

– Jeg visste ikke at det skulle skje, men jeg hadde hørt spillerne snakke om det før kampen. Da keeperen plutselig kom og gjemte seg bak meg på benken, skjønte hva som var greia. Det var flaks at det funket, sier Karlsson.

Trikset er en gammel håndballklassiker, forteller Karlsson. Av svenske medier omtales det som «flaskan» – fordi keeperen later som om han er på benken for å drikke vann.

– Det er kult at det fungerer selv på så høyt nivå. Det er jo helt naturlig for motstanderlaget å løpe for å kontre når det spilles en sånn feilpasning. Man tenker ikke på at keeperen kan ha gjemt seg på benken, sier Karlsson.

– Hvordan var stemningen på tribunen etter scoringen?

– Jeg tror ikke alle forsto hva som skjedde, og det er alltid bra stemning blant vårt publikum, men det ble ekstra bra stemning etter målet. Til og med motstanderlagets trener ga tommel opp, forteller Karlsson.

Selv om hjemmelaget Varberg ydmyket Hallby-spillerne ved den omtalte scoringen, var det bortelaget som kunne juble til slutt. Gjestene vant 32-29.

PS! Varberg spiller i Allsvenskan, som er det nest øverste håndballnivået i Sverige.