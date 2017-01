Saken oppdateres.

Norge står med to seiere og ett tap så langt i VM.

Tirsdag møter de Brasil til dyst, i en kamp som med seier langt på vei kan sikre Norge plass i åttedelsfinalen i verdensmesterskapet.

Flere av de norske spillerne har slitt med noen småplager etter to tøffe kamper i helga, men alle de norske spillerne skal være klare for kamp. Det gjelder også Espen Lie Hansen, som slet med smerter i et kne.

