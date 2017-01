Tar selvkritikk etter alle skuddmissene

Saken oppdateres.

POLEN-NORGE 20–22

NANTES (adressa.no): De norske spillerne snakket om to ting etter åpningsseieren i VM mot Polen.

De var fornøyde med seier og to poeng. Og de trakk frem alle skuddbommene.

Den offisielle VM-statistikken viser at Norge kun scoret på 22 av 43 forsøk. Det holder ikke.

– Det var altfor mye bom. Vi spiller oss til veldig fine sjanser, synes jeg. Men vi bommer for mye. Spesielt jeg. Altfor mye bom, sier Sander Sagosen.

- Blir frustrert jeg også

Han er kjent for å være blant dem som alltid tar ansvar fremover på banen. Sånn var det også i Nantes torsdag kveld.

Men ballen ville ikke inn. I hvert fall ikke ofte nok. Trønderen endte med tre scoringer på elleve forsøk.

– Sånn er livet. Vi må bare jobbe på videre og fortsette å ta sjansene, så skal det komme, sier han.

Tilsynelatende rolig, men ikke likegyldig.

– Det er klart jeg blir frustrert jeg også. Men jeg kan ikke la det gå utover spillet mitt. Det handler om å ta sjansene gang på gang på gang når jeg får dem, sier Charlottenlund-gutten.

Skylder på adrenalin

Landslagssjef Christian Berge «setter det på adrenalinkontoen», som han kaller det.

– Det er åpningsmatch og den biten der. På de åpne sjansene vi får i første omgang skytes det veldig tidlig. Vi går inn med masse adrenalin, og banker løs med én gang og presterer å skyte utenfor på 100 prosent-sjanser. Det får vi rettet på, sier han.

Naturlig nok glad for å ha tatt to poeng i det han mener var en slitekamp.

– Det er for mye adrenalin i laget til at vi klarer å få det til å sitte hundre prosent. Men vi får se inn mot Russland-kampen (lørdag). Bud nummer én er å få nesen på mål, så skal vi få det her til å bli bra. For det er mye som var bra i dag. Vi spilte oss til mange muligheter, og forsvarsmessig var det kanonbra, poengterer han etter bare 20 baklengsmål mot Polen.

Uansett var to poeng maks av det laget kunne få med seg fra kampen, poengterer Sagosen.

– Det var en nøkkelkamp, og veldig viktig at vi vant kampen for å nå det topp 2-målet vi har satt oss, sier han.